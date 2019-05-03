工安零容忍 陸暗訪7省化工業

2019-05-03 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸應急管理部披露，五一長假前夕，應急管理部派出7個工作組赴河北、內蒙古、遼寧、江蘇、陝西、山東、四川7個省（區）展開明查暗訪，深入排查當前化工行業安全生產存在的突出問題和薄弱環節。

中新社報導，大陸應急管理部相關負責人指出，為深刻吸取近期事故教訓，此次查訪重點抽查化工企業，特別是涉及硝化反應和氯乙烯等高危企業，主要查看企業安全生產主體責任落實、企業主要負責人和管理人員在崗在位、安全管理制度措施及問題整改落實、重大危險源風險管控情況等。

報導稱，明查暗訪組採取突擊暗訪方式，對企業進行「解剖麻雀式」檢查。同時充分發揮專家作用，一同深入現場，對於發現的重大風險隱患和突出問題，堅持「零容忍」，當場依法提出處理意見。

例如，江蘇省藍豐生物化工股份有限公司是一家上市公司，建廠30餘年。在查訪期間，工作組檢查發現，該企業問題多、風險高、管控措施落實不到位。特別是該公司的光氣洩漏吸收破壞系統未能實現自動化控制。隨行專家指出，這一風險如果控制不住，極易造成事故傷亡擴大。

為督促大陸各地方政府和企業落實整改責任，使各地區各有關部門真正警醒起來、落實下去，工作組及時向當地政府反饋了暗查情況。

大陸各地高度重視，地方監管部門第一時間對相關企業依法進行處罰，約談企業主要負責人，並責令企業限期整改隱患。有的地方還將工作組檢查發現的問題隱患通報同行業的其他企業，督促企業對生產安全隱患進行自查自糾，確保風險有效防控化解。