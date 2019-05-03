四川目標 世界重要旅遊目的地

2019-05-03 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在日前召開的四川省文化和旅遊發展大會上，四川宣布將用5年時間實現從「文旅大省」到「文旅強省」的根本轉變，建成文旅產業深度融合的文化高地和世界重要旅遊目的地。在四川省公布的建設文化旅遊強省目標中，三星堆、九寨溝、貓熊成為最代表四川特色的文旅品牌符號。

新華社報導，2018年，四川接待國內遊客7.02億人次，旅遊總收入10112億元（人民幣，下同），在文旅融合推動下，四川躋身全大陸旅遊總收入「萬億俱樂部」第四位。

目前，四川正推進三星堆國家大遺址保護利用示範區和三星堆博物館新館建設，將對遺址進行全面調查、勘探和重點發掘，推動三星堆遺址申報世界文化遺產。

九寨溝景區日前宣布，包括長海、五花海在內的多個深水湖泊的湖水透明度可達12公尺左右，水體透明度和地表水水質已恢復至震前水平。九寨溝景區開園準備工作有序進行，震後依舊美麗的九寨溝即將重現。

世界上70%的貓熊生活在四川，繼貓熊國家公園管理局去年10月在四川掛牌成立，今年成都規劃占地69平方公里的「貓熊之都」也即將開工。

四川正在拓展全地域、全時段旅遊新體驗。由錦江到嘉陵江、岷江、青衣江，四川夜間文旅經濟花開多枝。南充「夢幻閬中」燈光秀、樂山「夜遊三江」等旅遊產品融合夜市、夜食、夜展、夜秀、夜節、夜宿六大場景，形成夜間旅遊新業態。

目前，四川有超過400萬人從事旅遊服務，以旅遊為主導產業或重要產業的行政村超過5000個，發展鄉村旅遊的農戶達5萬戶。

在四川，博物館與公眾生活日益緊密，以觀眾為中心，讓觀眾「點菜」已成為博物館策展的出發點。「我們會定時對展陳主題開展調研，向觀眾徵集展覽主題、講座主題、內容等，滿足他們的喜好。」成都博物館館長李明斌說。四川現有267座博物館，年接待觀眾6000多萬人次。