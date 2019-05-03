親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

四川目標 世界重要旅遊目的地

2019-05-03 01:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

在日前召開的四川省文化和旅遊發展大會上，四川宣布將用5年時間實現從「文旅大省」到「文旅強省」的根本轉變，建成文旅產業深度融合的文化高地和世界重要旅遊目的地。在四川省公布的建設文化旅遊強省目標中，三星堆、九寨溝、貓熊成為最代表四川特色的文旅品牌符號。

新華社報導，2018年，四川接待國內遊客7.02億人次，旅遊總收入10112億元（人民幣，下同），在文旅融合推動下，四川躋身全大陸旅遊總收入「萬億俱樂部」第四位。

目前，四川正推進三星堆國家大遺址保護利用示範區和三星堆博物館新館建設，將對遺址進行全面調查、勘探和重點發掘，推動三星堆遺址申報世界文化遺產。

九寨溝景區日前宣布，包括長海、五花海在內的多個深水湖泊的湖水透明度可達12公尺左右，水體透明度和地表水水質已恢復至震前水平。九寨溝景區開園準備工作有序進行，震後依舊美麗的九寨溝即將重現。

世界上70%的貓熊生活在四川，繼貓熊國家公園管理局去年10月在四川掛牌成立，今年成都規劃占地69平方公里的「貓熊之都」也即將開工。

四川正在拓展全地域、全時段旅遊新體驗。由錦江到嘉陵江、岷江、青衣江，四川夜間文旅經濟花開多枝。南充「夢幻閬中」燈光秀、樂山「夜遊三江」等旅遊產品融合夜市、夜食、夜展、夜秀、夜節、夜宿六大場景，形成夜間旅遊新業態。

目前，四川有超過400萬人從事旅遊服務，以旅遊為主導產業或重要產業的行政村超過5000個，發展鄉村旅遊的農戶達5萬戶。

在四川，博物館與公眾生活日益緊密，以觀眾為中心，讓觀眾「點菜」已成為博物館策展的出發點。「我們會定時對展陳主題開展調研，向觀眾徵集展覽主題、講座主題、內容等，滿足他們的喜好。」成都博物館館長李明斌說。四川現有267座博物館，年接待觀眾6000多萬人次。

博物館貓熊遺址

相關新聞

大陸住房公積金 限縮用途

2019-05-02 23:33

工安零容忍 陸暗訪7省化工業

2019-05-03 01:55

羽絨之鄉吳川 出口增近4成

2019-05-03 01:55

二維碼峰會 8月佛山開創未來

2019-05-03 01:55

陸股解碼／優先布局長線題材

2019-05-03 01:53

中移動Q1賺千億 減近一成

2019-05-03 01:52

五一長假加持 港消費股紅通通

2019-05-03 01:51

肉不夠吃 陸仍暫停2家加豬進口

2019-05-02 23:58

大陸進口豬肉170萬噸 今年將增40%

2019-05-02 23:33

陸財長:對外資更開放

2019-05-02 23:33

丹東調控房市 力道加大

2019-05-02 23:33

iPhone出貨中國減30%

2019-05-02 23:33

陸財長稱 將大規模增加商品和服務進口 更重視對外開放

2019-05-02 18:26

Google證實：再「登陸」計畫胎死腹中

2019-05-02 18:02

2019年Q1蘋果iPhone在中國出貨量暴跌30%

2019-05-02 17:19

12條銀保對外開放 陸稱不會有超國民待遇

2019-05-02 11:05

不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59

天津港保稅區 首家外資汽車平台註冊

2019-05-02 04:07

台青訪福鼎茶企 探合作機會

2019-05-02 04:06

汙染防制做得好 陸企可減稅

2019-05-02 04:05

廣交會助攻 貧困區農產登國際

2019-05-02 04:05

二線城市回春 房市地市雙升溫

2019-05-02 04:05

台幹方明標 獲江蘇五一勞動獎章

2019-05-02 04:05

平潭金井港區開放 對台貿易向前衝

2019-05-02 04:04

大陸變富裕 進口消費大幅增長

2019-05-02 04:04

陸上市公司Q1淨利成長9.5%

2019-05-02 03:14

三一重工Q1淨利倍增

2019-05-02 03:14

A股量縮 上月市值蒸發4兆

2019-05-02 03:14

陸五大保險企業報喜 一天賺44億

2019-05-02 03:14

美中談判之際…大陸宣布擴大開放銀行業、保險業

2019-05-01 23:59

北京銀獲利 稱冠城商銀

2019-05-01 23:27

大陸科技四巨頭 每天「勞動」過節

2019-05-01 23:27

大陸銀行保險業 擴大開放

2019-05-01 23:27

A股企業薪情好 去年平均薪資人民幣17.2萬

2019-05-01 23:27

香港樓價連漲3個月 單月飆破兩年半升幅

2019-05-01 22:30

中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54

當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41

文化新業態 帶頭衝營收

2019-05-01 04:03

上海跨境貿易 合規成本低

2019-05-01 04:03
看更多

熱門文章

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

陸「科研女神」顏寧 當選美國科學院外籍院士

2019-05-02 14:09

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

豪擲650萬美元！讓女兒進美國名校的土豪曝光了

2019-05-02 16:05

忌憚美國 中國存放2千萬桶伊朗原油不敢通關

2019-05-02 17:12

餐廳取名「土八路」 被官方下令整改

2019-05-02 09:20

2019亞洲大學排行榜出爐 北京清華大學首登榜首

2019-05-02 15:33

五一假期怪象多 遊客在西湖排排坐「泡腳」

2019-05-02 16:33

郭台銘會川普 港媒：華府介入大選未必會有效果

2019-05-02 10:43

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

2019年Q1蘋果iPhone在中國出貨量暴跌30%

2019-05-02 17:19

安徽5A級風景區超地雷 十二生肖島更是騙中之騙

2019-05-02 21:45

吃榴槤竟驗出酒精反應！男子酒測值逾0.03

2019-05-02 11:51

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44

安徽30萬年古人類化石 提供東亞人類演化新證據

2019-05-02 11:21

這個快遞小哥真牛！每天送貨150件

2019-05-02 13:33

五一悲劇！成都兒童滑梯纜繩斷裂 2死12傷

2019-05-02 17:35

不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59

批中共違背五四精神 陸委會：專制更勝北洋政府

2019-05-02 18:05

央視《新聞聯播》直播事故 知名男主播挖鼻孔畫面入鏡

2019-05-02 21:24

大陸博物館越來越火 北京故宮半天湧入8萬人

2019-05-02 17:18

中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16

馬紹章：從一個鏡頭、三個焦點看2020大選

2019-05-02 12:20

爺孫戀玩完！澳門博彩吳志誠與前港姐閃離

2019-05-02 13:55

人類祖先很早就能適應高海拔 化石會說話

2019-05-02 21:50

六四30年 中共一路封殺迴避淡化遺忘

2019-05-02 16:01

遇上斯里蘭卡爆炸案 中國學霸科學家魂斷異鄉

2019-05-02 17:17

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

美名校入學醜聞 外媒指山東富豪花2億行賄

2019-05-02 14:57

對抗保護主義 中日韓財長達成共識

2019-05-02 16:00

12條銀保對外開放 陸稱不會有超國民待遇

2019-05-02 11:05

塞爆了！五一小長假出遊…「真恨自己沒穿尿不濕」

2019-05-02 17:31

5名北大學生被消失 習近平五四講話挨批虛偽

2019-05-02 13:01

Google證實：再「登陸」計畫胎死腹中

2019-05-02 18:02

中美貿談快落幕？傳川普棄追網路竊密 但保留部分課稅

2019-05-02 17:28

台青訪福鼎茶企 探合作機會

2019-05-02 04:06

赴新疆經商？ 龐培歐籲美企三思

2019-05-02 17:27

五一黃金周酒店貴 內地客遊港「即日就走」

2019-05-02 13:54

二線城市回春 房市地市雙升溫

2019-05-02 04:05

陸民遊希臘碰上大罷工 意外上了一堂民主課

2019-05-02 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top