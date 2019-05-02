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陸財長稱 將大規模增加商品和服務進口 更重視對外開放

2019-05-02 18:26聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸財政部長劉昆2日在第22屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議中表示，中國將促進更高水平對外開放，在更多領域擴大外資市場准入，更大力度加強知識產權保護國際合作，更大規模增加商品和服務進口，更加有效實施國際宏觀經濟政策協調，更加重視對外開放政策貫徹落實。

據大陸財政部官網發布的訊息，第22屆東盟與中日韓（10+3）財長和央行行長會議，2日在斐濟第三大城楠迪舉行。會議主要討論了全球和區域宏觀經濟形勢、10+3區域財金合作未來願景及機制改革等議題，並發表聯合聲明。劉昆與泰國財政部長作為聯合主席主持了會議。

會議認為，儘管全球經濟環境日益嚴峻，10+3地區仍然是全球經濟增長的重要引擎，但也面臨貿易摩擦、外部需求疲軟和全球金融環境收緊等風險。10+3各方承諾根據各自國情綜合使用貨幣、財政和宏觀審慎政策工具，確保可持續、平衡和包容性宏觀經濟政策的穩健運行。

各方重申維護以規則為基礎的多邊貿易體系和開放的區域主義，反對一切形式的保護主義，提高域內貿易投資水準，進一步深化國內資本市場，並推動經濟轉型升級。

劉昆在會中除發表前述談話，他也高度讚賞20年來10+3財金合作為維護區域經濟金融穩定作出的重要貢獻，建議各方不斷推進現有合作倡議：

一、系統性探索「清邁倡議多邊化」（CMIM）未來發展方向，強化區域金融安全網救助能力；

二、加強東協與中日韓宏觀經濟研究辦公室經濟監測能力，加大對10+3財金合作機制的機構支持；

三、積極落實「亞洲債券市場倡議」（ABMI）中期路線圖，深化區域本幣債券市場發展。在此基礎上，攜手探索未來合作新領域，將區域財金合作提升到更高水準，有效應對外部風險與挑戰，共同維護東亞地區穩定和繁榮。

大陸財政部長劉昆2日表示，中國將促進更高水平對外開放，並更大力度加強知識產權保護...
大陸財政部長劉昆2日表示，中國將促進更高水平對外開放，並更大力度加強知識產權保護國際合作。（取自大陸財政部官網）
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