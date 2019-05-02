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2019年Q1蘋果iPhone在中國出貨量暴跌30%

2019-05-02 17:19聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

蘋果iPhone手機在中國市場大降價，銷量也出現暴跌。市場調研機構Canalys針對中國智慧手機市場發佈今（2019)年第1季最新出貨量統計報告，報告顯示，蘋果iPhone手機Q1在中國出貨量下降了30%。

相比之下，華為手機逆勢增長41%，已居領先主導地位。

蘋果Q1出師不利，但iPhone的市場保衛戰才剛要開始，Canalys 分析师 Mo Jia 表示，因为iPhone出货量最糟糕的季度通常是第2季或第3季度，還不是第1季，因此「苹果今年中国市場的表现令人担忧」。

整體來看，中國智慧手機市場今年第一季較去年同期已萎縮3%，總出貨量降至8800 萬部，為近六年來最差的市況。

中國手機市場競爭，華為已躍居為市場領導者，並且是排名前五的手機廠商中，唯一一家能夠逆勢增長的手機廠商。

華為（包括榮耀）的智慧手機Q1出貨量達到了 2990 萬部，市場占比增長到了創紀錄的34%，較去年同期增長超過 10%。

緊隨其後的是OPPO、vivo、小米和蘋果，這四家的出貨量年增率均下降。

其中OPPO在2019年第一季出貨量為1680萬部，下跌4%，市場占比為19.1%。vivo在上一季的出貨量為1500萬部，下跌 2%，市場占比為17.1%。小米是大陸國產手機廠商中跌幅最大的一家，出貨量為1050萬部，跌幅13%，市場占有率從13.3%下降到了11.9%。

至於蘋果Q1的出貨量僅為650萬部，創下兩年來的最大跌幅，下降幅度高達 30%，市場占比從10.2% 下降到7.4%。

針對iPhone在中國出貨量暴跌30%，蘋果接二連三採取了降低 iPhone售價，但情况似乎不尽如人意，銷售持續低迷。

取而代之的大陸品牌手機，後勢看漲，Canalys分析師Mo Jia表示，各大廠商都在全速前進，發佈新產品，加大行銷投入，以維持市場占有率。華為在今年首季增加了對實體店的投資，利用自身的規模在競爭中擊敗了規模較小的廠商，華為已經深入到中國的農村地區。

除了升級了許多零售店的外觀設計和體驗，華為並在店中增加了更廣泛的消費物聯網設備和配件組合，以吸引更多的客流量。

Canalys另一位分析師Yiting Guan表示，OPPO 和 vivo 都在改變自家的產品策略，以樹立全新的品牌。

vivo在中國正尋求更大的產品組合，以覆蓋比以前更廣泛的消費者群體，目前提供了多達 7 個產品系列。OPPO已將重點放在最新的Reno系列上，以恢復其在中高端市場的吸引力。

更有意思的是，OPPO的RealMe衍生產品線也已從印度引入中國，與小米和華為在低端市場展開競爭，包括榮耀。”

至於小米，今年第一季的表現相較去年第四季的疲弱有所改善，因為改進了管道庫存狀況，但該季度的出貨量和市場份額仍較上年同期下滑。

Yiting Guan表示，儘管小米的消費物聯網設備在中國取得了成功，但智慧手機仍是核心業務，保持智慧手機市場份額的增長將能夠轉化為用戶基礎的擴大，這對小米的整體戰略至關重要。

今（2019)年第一季最新出貨量統計報告，報告顯示，蘋果iPhone手機Q1在中...
今（2019)年第一季最新出貨量統計報告，報告顯示，蘋果iPhone手機Q1在中國出貨量下降了30%。取自科技之窗
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