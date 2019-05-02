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Google證實：再「登陸」計畫胎死腹中

2019-05-02 18:02世界日報 中國新聞組／北京2日電

Google在中國市場重新推出搜尋引擎的「蜻蜓」計畫，Google母公司字母日前間接證實已胎死腹中。另外，因版權風波而關閉整改近月的視覺中國網站，則在昨日被發現悄然「復活」。

彭博資訊報導，Google去年夏季傳出正在進行一項名為「蜻蜓」（Dragonfly）的秘密計畫，要在Google因為擔憂政府審查而一度退出的中國市場重新推出搜尋引擎，引發內部紛爭。Google主管面對美國國會議員質詢時，雖然表示這項服務不會那麼快推出，但卻不願表明公司內部已中止這項計畫。

Google母公司字母日前宣布，目前Google內部已沒有任何員工從事架設中國版的搜尋引擎，證實這項引起爭議的計畫已胎死腹中。

Google在昨日的申報文件中表示：「雖然Google在了解這個市場和用戶需求上已獲得進展，但仍有許多不明之處，目前沒有任何計畫在中國推出搜尋引擎。」「這項計畫目前並沒有任何作業正在執行，團隊成員也已移至新的計畫。」

這項聲明出自於Google對一項股東提案的回應，該提案要求Google發表一份關於公司在中國的運作是否影響人權的評估報告，不過投資人已表決反對這項提案。

關閉整改近月 視覺中國悄然「復活」

另據香港01報導，因版權風波而關閉整改近月的視覺中國網站，在昨1日被發現已悄然「復活」。網整體變化不大，除了置頂附有簡短道歉聲明，爭議的導火線黑洞照片，及國旗、國歌、毛澤東等被指標註「有害訊息」的圖片已全數下架，另外新的權聲明的用字也調整為間接婉轉。

此外，在舊版權聲明中，視覺中國聲稱未經授權使用是侵犯著作權，有權索償最高50萬元人民幣，但新版權聲明改為「如你未經授權使用本網站的版權素材，則存在侵犯版權素材著作權的風險」。

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