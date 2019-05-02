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12條銀保對外開放 陸稱不會有超國民待遇

2019-05-02 11:05聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸銀保監會主席郭樹清透露，近期擬推出12條銀行業保險業對外開放新措施。銀保監會發言人肖遠企對此表示，對外開放新措施，不會對外資有「超國民待遇」。

新華社報導，肖遠企舉例說，取消相關的外資股比限制，外資可以自由選擇參股、合資或獨資等方式在大陸經營，進一步促進中資和外資公平競爭。此外，拓寬外資商業存在和擴大外資業務範圍等方面的措施，將進一步擴大外資機構在大陸經營的空間，提升其經營便利度。

他認為，本輪對外開放新措施將顯著提高銀行業和保險業的開放度和市場化程度。

肖遠企表示，銀保監會將進一步強化對商業銀行股東的穿透式監管，從股東資質、資金來源、資本分紅以及關聯交易等多個角度，加強對商業銀行股東的識別和審查，保障商業銀行穩健運行。

他強調，大陸國內金融業目前對民間資本已高度開放，不存在對外資的超國民待遇問題。銀保監會始終強調對民間資本、國有資本和境外資本等各市場主體公平對待、一視同仁，積極鼓勵符合條件的民間資本進入銀行業保險業。

對於取消外國銀行赴大陸設立外資法人銀行和設立分行的總資產要求，主要考慮為何的問題，肖遠企說，此一措施旨在吸引更多經營穩健、具有自身特色的外國銀行赴大陸經營，提升大陸銀行機構多元化程度。取消資產規模限制，將為規模較小但具有特色和專長的外國銀行，赴大陸設立機構提供可能性，但這並不意味監管標準降低，而是更加注重外國銀行的業務經營能力、品質和效益。

在鬆綁保險業方面，肖遠企指出，目前大陸保險市場已經引進6家外資保險經紀公司。取消相關業務年限以及總資產的要求，將有利於鼓勵和引導後發優勢顯著的優質外資保險經紀公司進入大陸市場。

他還表示，這次也將取消外資銀行經營人民幣業務（包括對公和零售業務）審批，允許其開業時即可同步開展本外幣業務（包括外資法人銀行可直接經營人民幣零售業務）。這將為在大陸新設的外資銀行展業提供便利，使條件成熟、準備充分的外資銀行一開業即可全面提供本外幣服務。

銀保監會發言人肖遠企。新華社資料照
銀保監會發言人肖遠企。新華社資料照
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