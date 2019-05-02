不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中加自去年12月華為孟晚舟案關係持續緊繃。今年3月初，中國大陸取消加拿大最大穀物商李察遜（Richardson）等3家出口商的油菜籽進口許可後，周三又傳出中國擴大進口禁令至2家加國豬肉商的消息。但中國正值缺乏豬肉的情況，加國農業部長碧波（Marie-Claude Bibeau）也認為中方此舉「令人訝異」。

路透報導，碧波周三表示她接收到農業部官員的通知，稱中共當局已暫停2家加拿大豬肉出口商的進口許可。碧波說尚未收到中方正式通知，也未透露相關公司，僅表示2家豬肉生產商都位於魁北克省。

加拿大食品檢驗局上周表示，由於出口商使用過時表格，不符中國大陸現在規範，因此部份加拿大豬肉延遲出口。加拿大豬肉委員會發言人Gary Stordy認為，昨日傳出的進口暫停或許也是因為書面作業的問題，不過與以前不盡相同。

碧波補充，豬肉可能只是行政方面問題，也許可以輕易解決。「不過中國是非常龐大的豬肉消費國，而加拿大豬肉並沒有感染非洲豬瘟，我很訝異中國禁止我們豬肉進口。」