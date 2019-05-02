大陸變富裕 進口消費大幅增長

2019-05-02 04:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



進口商品如今在中國人的日常生活中愈來愈常見。據大陸官方數據，2018年中國大陸進口額首次突破2兆美元，創歷史新高。其中，進口化妝品同比增長67.5%，進口水海產品增長近四成。

中新社報導，進口額持續增長，緣於中國大陸經濟實力提升，民眾收入愈發殷實。據大陸官方數據，2018年大陸國內生產總值（GDP）首次突破90兆元人民幣，人均GDP達到約1萬美元；外匯儲備超過3兆美元。國大陸已有足够能力擴大進口，彌補自身生產的不足。

強有力的擴大進口政策也為進口大增提供了條件。過去一年，大陸進口關稅多次調降，涉及藥品、汽車整車及零部件、日用消費品、機電設備等幾千個稅目商品；進口通關時間比上年壓減近一半。用中國海關總署新聞發言人李魁文的話說，主動擴大進口等一系列政策措施，有效激發企業進口的活力。

北京學者表示，增加進口不僅能够豐富大陸消費者選擇，也有助於擴大中高端供給，滿足經濟高質量發展需要。以農產品為例，中國國際貿易學會專家委員會副主任李永表示，隨著生活水平升級，中國人對肉類的需求大增，作為飼料原料的大豆產量已不能滿足畜牧業需要，需要進口補充。在此情況下，增加大豆、牛肉進口可降低大陸畜牧業成本，使百姓餐桌上的肉類價格保持相對穩定，還可緩解大陸耕地和水資源緊張局面。

「在國際貿易中出口只是手段，進口才是目的」，中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員蘇慶義稱，出口最終體現到進口中，才能真正起到提升福利的作用。中國大陸擴大進口，既能提升消費者福利，也將使經濟和貿易發展更加平衡、充分。