台幹方明標 獲江蘇五一勞動獎章

2019-05-02 04:05 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



四年多時間，常州銀河世紀微電子公司微型貼片事業部的生產能力提升兩倍多。這其中除了市場行情的拉動外，這個部門的「帶頭人」方明標功不可沒。日前，方明標獲得了江蘇省「五一勞動獎章」。

這位在大陸企業工作的台灣同胞受訪時談起自己的故事，透露出他的「三心」—同心、信心和安心。新華社報導，56歲的方明標生於台灣台中，在半導體製造行業工作已有三十餘年，曾在多家國際知名半導體企業任職。2015年，方明標進入常州銀河世紀微電子，任職微型貼片事業部總經理。

作為這家陸企唯一的台幹，方明標初到時，不少員工好奇這位來自台灣的總經理究竟有幾把「刷子」。雖是事業部總經理，但方明標每天堅持到生產一線了解生產情況，跟員工聊天、談心，員工有意見都可以當面表達。日久見人心，員工與方明標的距離愈拉越愈。

方明標的「管理經」並沒有什麼特別，關鍵在制度。「通過整頓制度，明確獎懲，員工能做什麼、不能做什麼一目了然，不同崗位承擔不同責任。」他認為，現代化企業就該靠制度管理，專業人做專業事。

為讓員工敢於決策、勇於創新，方明標還在管理制度中專門嵌入了容錯機制。在方明標看來，對於科技創新型企業，適當的容錯機制是必要的，這樣員工才能更放心貢獻創意。

在選人用人方面，方明標認為學歷只是門檻，工作表現才是最重要的。為了留住優秀人才，方明標在給員工希望、鼓勁的同時，還努力打通優秀員工職業晉升通道，增強員工對企業的歸屬感與認同感。

「兩岸半導體產業的差距快速縮小，某些領域大陸已經超越台灣。而且，兩岸半導體產業融合不斷加快，越來越多台灣半導體公司選擇在大陸設廠。」方明標說。與大陸同事一條心，對事業充滿進取心，有一個重要的基石，就是在大陸生活愈加安心、舒心。