二線城市回春 房市地市雙升溫

2019-05-02 04:05 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



與率先升溫又帶頭降溫的一線樓市不同，中國大陸多地二線城市房地產市場近期依然春意盎然，房市、地市雙雙升溫。

中新社報導，今年以來，多個二線城市土地市場活躍。4月末，江蘇省蘇州市5天內兩次土拍均有地塊創下樓面價新高。例如29日，蘇州工業園區一地塊成交樓面價約每平方公尺達3.03萬元（人民幣，下同），溢價37.7%。這是近10年來，蘇州工業園區拍出的單價最高的住宅用地。

除蘇州外，武漢、無錫、杭州、南京、合肥等城市土地市場同樣活躍。據中原地產研究中心統計，4月下旬，短短一周時間（4月22日-28日），以熱點二線為主的大中城市賣地金額高達1167.5億元，創下2年來新高，環比上漲134%。其中，武漢土地成交金額超過311億元，合肥成交金額213億元、蘇州為146億元，杭州為87億元。

相對寬鬆的流動性是房企搶地熱情回歸的主因。易居研究院研究員沈昕指出，經過去年全年的偏緊之後，2019年一季度中國大陸房地產業金融環境指數小幅上行。在此環境下，4月房企融資熱情持續高漲。中原地產研究中心提供的統計數據顯示，包括融信中國、中國恒大等在內的房企當月發布融資計畫接近2600億元。

二線城市成為房企拿地爭奪的主戰場。諸葛找房數據研究中心分析師岳蒙蒙指出，春節過後，房企投資回歸二線帶動土地市場急劇升溫。當前房企在二線城市拿地規模占比顯著提升。3月份，在一線和三四線城市土地出讓金同比仍處在下行通道之時，二線城市已出現近36%的漲幅。

中原地產研究中心數據顯示，4月份，在一線和三線城市新房成交量環比下滑的同時，二線城市仍保持5%的漲幅。其中，土地市場活躍的蘇州市，4月份新房成交面積環比上漲32%。有消息稱，蘇州市近期再現新房搶購潮，不少新房樓盤，需要全款才能買到。

近兩年來，大陸樓市分化顯著，一二三線城市處於不同的房地產周期之中。二線城市行情滯後於一線城市，三線城市又滯後於一二線城市。分析認為，如今一線樓市已經歷了一輪短暫升溫，正在逐漸回歸常態，二線城市滯後於一線，在需求釋放之後可能也將回歸平穩。