美中談判之際…大陸宣布擴大開放銀行業、保險業

2019-05-01 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



美中貿易談判之際，大陸銀保監會昨宣布，針對銀行業、保險業擴大開放。圖為上海浦東陸家嘴金融區內，外資銀行招牌林立。（新華社資料照片） 分享 facebook 美中貿易談判在北京展開第十輪磋商，時值雙方談判之際，大陸銀保監會昨天宣布，針對銀行業、保險業擴大開放，近期擬推出十二條對外開放新措施，放寬多項市場准入門檻與營業項目，引發多方樂觀解讀。

大陸副總理劉鶴昨在釣魚台國賓館迎接美國貿易代表賴海哲和財長米努勤，互相問候後步入會議室。米努勤在離開酒店時透露，前一個晚上與劉鶴進行了不錯的工作晚宴。

路透報導，大陸國務委員兼外交部長王毅日前在北京會見美國前國會議員代表團時表示，中美雙方近幾個月來舉行多輪高級別磋商，取得許多積極進展，希望雙方努力達成「互利雙贏」協議。

美國前國會議員代表團則表示，希望美中經貿磋商取得成功，達成互利雙贏的協議，美中雙方在一些問題上存在誤解和分歧，希望雙方通過對話和溝通增進相互了解，擴大合作。

大陸銀保監網站昨天發布銀保監會主席郭樹清受訪表示，去年四月發布實施十五條對外開放措施，市場反應積極。德國安聯籌建安聯（中國）保險控股公司、美國安達增持華泰保險集團股份、約旦阿拉伯銀行和摩洛哥外貿銀行設立上海分行等均已獲批。

郭樹清宣布近期擬推出十二條對外開放新措施。包括同時取消單家中資銀行、和單家外資銀行對中資商業銀行的持股比率上限；取消外國銀行到大陸設立外資法人銀行的一百億美元總資產要求，和外國銀行到大陸設立分行的二百億美元總資產要求；取消境外金融機構投資入股信託公司的十億美元總資產要求；允許境外金融機構入股在陸外資保險公司。

郭樹清指出，當前中國大陸銀行業、保險業已形成國有、民營和外資等多元股權結構。其中，民營資本在股份制銀行、城商行、農商行和保險公司總股本中，占比已分別達到四成三、五成六、八成三和四成九。外資銀行和外資保險公司在陸資產占比為百分之一點六四和百分之六點三六。