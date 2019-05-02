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廣交會助攻 貧困區農產登國際

2019-05-02 04:05聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第125屆中國進出口商品交易會（廣交會）第三期1日開幕。該期廣交會上增設的貧困地區特色產品展區，為特色農產品出口帶來新機遇，助力貧困地區農特產品走向世界。

中新社報導，廣交會從第122屆開始就免收貧困地區企業展位費。受惠於此，湖北佰菲特食品有限公司近年一直參展，公司經理廖洪舉說：「廣交會不僅免除貧困地區企業展位費，減輕企業負擔，更為企業搭起一座與世界採購商溝通的橋梁，帶來實實在在的訂單。」

廖洪舉介紹，佰菲特以出口當地特色農產品板栗、茶葉、花生為主，上屆廣交會接待了20多位來自世界各地的採購商，帶來15%以上的出口增長。「2018年出口額大約為170萬美元，今年有信心拓展更多客戶，贏得更多訂單。」

貧困地區企業借助廣交會打開國際市場，也為當地外貿脫貧提供更大機遇。「我們生產基地帶動當地89戶貧困戶精準脫貧，提供170人勞動就業。」廖洪舉說。

近三屆以來，廣交會有效幫助貧困地區參展企業了解國際市場信息、把握行業發展趨勢、發掘國際客戶、建立全球營銷網絡，帶動貧困地區對外開放和經濟發展。

第125屆廣交會進一步加大扶貧力度，推進商務精準扶貧。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵說，除繼續免收貧困地區所有參展企業展位費和設立貧困地區特色產品展區，還將開展貧困地區特色產品展區專場推介活動，完善貿易洽談服務。「預計將有來自22個省市的770家企業免費參展，覆蓋45個展區。」

第125屆廣交會於2019年4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦。第三期於5月1日至5日期間在出口展區展出紡織服裝、箱包、文體、食品、醫療用品及醫藥保健品等，進口展區展出食品飲料、家居用品、面料及家紡等。

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