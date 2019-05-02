台青訪福鼎茶企 探合作機會

2019-05-02 04:06 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第一次來到大陸的35名台灣青年，4月27日至30日在福建寧德福鼎市參觀企業，踏訪鄉村，了解當地的產業發展狀況、投資創業環境，推動兩地互聯互通；還與當地企事業機構的青年代表互動交流。

中新社報導，走進福鼎市點頭鎮的茶企，台灣青年代表團與福鼎青年代表一起參觀福鼎白茶製作工藝流程，了解福鼎白茶產品特點；一起泡茶，交流福鼎白茶沖泡方法，切磋茶藝。

參觀福建盈浩文化創意股份有限公司時，該公司工會主席陳振芳介紹，2017年，一批台灣大學生曾到此進行為期一周的外觀設計交流活動，「台灣青年在設計方面比較強，他們在設計中帶有更多的先進理念，這很符合公司的產品定位，希望今後與台灣同胞能夠有再次合作的機會。」

「我們挺有興趣來福鼎發展的，這裡未來有很大的能量。」台灣青年代表李哲宇說，大陸的發展機會還是挺大的，兩岸各種產業也有合作發展的空間。

台灣青年代表還登上太姥山，感受石奇、洞幽、霧幻的景色，感嘆大自然的鬼斧神工；前往赤溪村，了解佘族特色文化，體驗佘族服飾，耳聞目睹赤溪村的發展變化。「福鼎好山好水，地理環境很好，感覺挺不錯的。」台灣青年代表王進生說，第一次來大陸，非常開心；福鼎的旅遊、工業等產業基礎很好，回台灣後會與家人朋友進一步規畫，希望今後有合作的機會。

台灣青年代表團領隊林登福說，第一次來到大陸，感覺福鼎非常親切；福鼎人和藹可親，回台灣後會把這裡的鄉土人情分享給親戚朋友，秉持「兩岸一家親」理念推動兩地進一步交流合作。

福鼎與台灣一衣帶水，交通便捷、生態資源獨特、產業基礎深厚。近年來，福鼎十分重視對台灣人才的引進，制定一系列優惠政策，推動對台人才合作，深化兩岸融合發展。福鼎市台港澳辦主任李亮表示，舉辦這次交流活動，就是要是讓台灣同胞感受福鼎的發展環境、氛圍、政策，通過互動交流增進對福鼎的了解。