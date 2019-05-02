親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台青訪福鼎茶企 探合作機會

2019-05-02 04:06聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第一次來到大陸的35名台灣青年，4月27日至30日在福建寧德福鼎市參觀企業，踏訪鄉村，了解當地的產業發展狀況、投資創業環境，推動兩地互聯互通；還與當地企事業機構的青年代表互動交流。

中新社報導，走進福鼎市點頭鎮的茶企，台灣青年代表團與福鼎青年代表一起參觀福鼎白茶製作工藝流程，了解福鼎白茶產品特點；一起泡茶，交流福鼎白茶沖泡方法，切磋茶藝。

參觀福建盈浩文化創意股份有限公司時，該公司工會主席陳振芳介紹，2017年，一批台灣大學生曾到此進行為期一周的外觀設計交流活動，「台灣青年在設計方面比較強，他們在設計中帶有更多的先進理念，這很符合公司的產品定位，希望今後與台灣同胞能夠有再次合作的機會。」

「我們挺有興趣來福鼎發展的，這裡未來有很大的能量。」台灣青年代表李哲宇說，大陸的發展機會還是挺大的，兩岸各種產業也有合作發展的空間。

台灣青年代表還登上太姥山，感受石奇、洞幽、霧幻的景色，感嘆大自然的鬼斧神工；前往赤溪村，了解佘族特色文化，體驗佘族服飾，耳聞目睹赤溪村的發展變化。「福鼎好山好水，地理環境很好，感覺挺不錯的。」台灣青年代表王進生說，第一次來大陸，非常開心；福鼎的旅遊、工業等產業基礎很好，回台灣後會與家人朋友進一步規畫，希望今後有合作的機會。

台灣青年代表團領隊林登福說，第一次來到大陸，感覺福鼎非常親切；福鼎人和藹可親，回台灣後會把這裡的鄉土人情分享給親戚朋友，秉持「兩岸一家親」理念推動兩地進一步交流合作。

福鼎與台灣一衣帶水，交通便捷、生態資源獨特、產業基礎深厚。近年來，福鼎十分重視對台灣人才的引進，制定一系列優惠政策，推動對台人才合作，深化兩岸融合發展。福鼎市台港澳辦主任李亮表示，舉辦這次交流活動，就是要是讓台灣同胞感受福鼎的發展環境、氛圍、政策，通過互動交流增進對福鼎的了解。

福建
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

美中談判之際…大陸宣布擴大開放銀行業、保險業

2019-05-01 23:59

大陸科技四巨頭 每天「勞動」過節

2019-05-01 23:27

A股量縮 上月市值蒸發4兆

2019-05-02 03:14

天津港保稅區 首家外資汽車平台註冊

2019-05-02 04:07

汙染防制做得好 陸企可減稅

2019-05-02 04:05

廣交會助攻 貧困區農產登國際

2019-05-02 04:05

二線城市回春 房市地市雙升溫

2019-05-02 04:05

台幹方明標 獲江蘇五一勞動獎章

2019-05-02 04:05

平潭金井港區開放 對台貿易向前衝

2019-05-02 04:04

大陸變富裕 進口消費大幅增長

2019-05-02 04:04

陸上市公司Q1淨利成長9.5%

2019-05-02 03:14

三一重工Q1淨利倍增

2019-05-02 03:14

陸五大保險企業報喜 一天賺44億

2019-05-02 03:14

北京銀獲利 稱冠城商銀

2019-05-01 23:27

大陸銀行保險業 擴大開放

2019-05-01 23:27

A股企業薪情好 去年平均薪資人民幣17.2萬

2019-05-01 23:27

香港樓價連漲3個月 單月飆破兩年半升幅

2019-05-01 22:30

中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54

當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41

文化新業態 帶頭衝營收

2019-05-01 04:03

上海跨境貿易 合規成本低

2019-05-01 04:03

減稅降費 鼓勵廈門台青創業

2019-05-01 04:03

大陸4月PMI回落至50.1% 擴張放緩

2019-05-01 04:02

港澳台居民 同享廣州就業創業補貼

2019-05-01 04:02

陸砸千億人民幣 做職業培訓

2019-05-01 00:35

A股新規定 上市公司禁交叉持股

2019-05-01 00:17

中信證犀利 Q1每天賺2.1億

2019-05-01 00:17

陸股解碼／產業龍頭股 亮點

2019-05-01 00:17

陸4月製造業PMI微跌 不如預期

2019-04-30 23:21

陸減稅降費…微企有感

2019-04-30 23:21

陸網路交易訂新規 賣家不得刪負評

2019-04-30 23:21

大陸三大社保費率 今起調降

2019-04-30 23:21

4,600億穩就業 李克強拍板

2019-04-30 23:21

李克強主持國常會 通過高職院校擴招100萬人方案

2019-04-30 20:56

外資4月出走 A股金額創歷史次高

2019-04-30 20:49

山東已關停化工企業達568家 涉化肥塗料染料等企業

2019-04-30 20:16

大陸5月1日起調降社保費率 可為企業減負逾兆元

2019-04-30 20:15

A股行情好 13家券商首季淨利超過去年全年！

2019-04-30 20:14

陸今年首個新商品期貨：「紅棗期貨」30日推出

2019-04-30 19:11
看更多

熱門文章

懸念30年 那一夜消失的坦克人

2019-05-01 16:12

中國首條跨海福廈高鐵 2022年建成通車

2019-05-01 10:07

中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54

台商找蔣孝嚴疏通？海基會籲：應循正確管道求助

2019-05-01 16:09

「天眼」快狠準！4次抓拍、98%相似 10分鐘逮弒母北大生

2019-05-01 12:50

當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41

與台斷交後 多明尼加與中國建交一周年互致賀電

2019-05-01 12:06

鴻海子公司FII發股票 逾4,300名員工領到了

2019-05-01 17:08

上海狗展附近餐廳公然賣狗肉 英國狗會宣布抵制

2019-05-01 12:17

中共高調紀念五四 陸學者反問：現能允許學生遊行？

2019-05-01 09:40

敲斷偷走400萬年鐘乳石 陸3男落網

2019-05-01 09:20

帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱 港媽心痛：不要只顧批評不了解

2019-05-01 22:22

上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38

淡化銳實力指控？習近平：包容就不存在文明衝突

2019-05-01 10:50

習近平致電祝賀日本新天皇德仁即位

2019-05-01 11:35

中國首份以黨名義 簽署中寮命運共同體行動計劃

2019-05-01 10:54

兩岸城市交流受限九二共識？顏子傑：尋求「桃園共識」

2019-05-01 16:24

同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28

解放軍海軍艦艇編隊靠泊香港 開放市民參觀

2019-05-01 12:58

遭5同學拖廁所圍毆 甘肅初中生忍痛報告老師…死了

2019-05-01 18:16

二奶現象和你想得不太一樣 賺得少也會婚外包養

2019-05-01 18:04

在美國被告賣假貨以2.5億美元和解 阿里巴巴堅稱這一句話

2019-05-01 12:50

《新聞眼》德先生、賽先生都去哪了？

2019-05-01 18:34

港大民調：港人對政治狀況最不滿

2019-05-01 12:30

種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25

北京世園會 6/29舉行台灣日

2019-05-01 10:20

習近平紀念五四未提德、賽先生 學者：精神背道而馳

2019-05-01 18:19

台協返鄉辦徵才博覽會 海基會提醒不能邀陸企

2019-05-01 16:53

斯里蘭卡爆炸案 中使館稱6名中國公民遇難

2019-05-01 14:08

提新疆穆斯林 聯合國秘書長促中尊重人權

2019-05-01 18:22

南早：北京須更努力說服世界 不會步日德後塵

2019-05-01 16:12

陸銀保監會擬推12條擴大對外開放措施

2019-05-01 11:44

中國網路交易新規定 賣家不得刪負評

2019-05-01 12:27

紀念五四百年 北大黨委書記：為兩個一百年貢獻

2019-05-01 18:04

陸委會諮詢委員建議政府 思考與大陸產業差異化發展

2019-05-01 22:46

新零售進入陣痛期 盒馬鮮生傳關門市

2019-05-01 16:13

五一長假大陸到處塞 「真恨自己沒穿紙尿褲」

2019-05-01 23:40

推動大灣區 廣東開放53國免簽過境144小時

2019-05-01 12:25

瞄準「占領運動」 香港水炮車最快7月1日服役

2019-05-01 22:29

香港樓價連漲3個月 單月飆破兩年半升幅

2019-05-01 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top