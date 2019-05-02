汙染防制做得好 陸企可減稅

2019-05-02 04:05 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



為鼓勵汙染防治企業的專業化、規模化發展，更好支持生態文明建設，中國大陸財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、生態環境部日前聯合發布公告稱，對符合條件的從事汙染防治的第三方企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。

新華社報導，根據公告，第三方防治企業是指受排汙企業或政府委託，負責環境汙染治理設施（包括自動連續監測設施）運營維護的企業。公告執行期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止。

公告所稱第三方防治企業應當同時符合以下條件：在中國大陸境內依法註冊的居民企業；具有1年以上連續從事環境汙染治理設施運營實踐，且能夠保證設施正常運行；具有至少5名從事本領域工作且具有環保相關專業中級及以上技術職稱的技術人員，或者至少2名從事本領域工作且具有環保相關專業高級及以上技術職稱的技術人員。

此外，從事環境保護設施運營服務的年度營業收入占總收入比率不低於60%；具檢驗能力，擁有自有實驗室，儀器配置可滿足運行服務範圍內常規汙染物指標的檢測需求；保證其運營的環境保護設施正常運行，使汙染物排放指標能夠連續穩定達到國家或者地方規定的排放標準要求；具有良好的納稅信用，近三年內納稅信用等級未被評定為C級或D級。