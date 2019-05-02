平潭金井港區開放 對台貿易向前衝

2019-05-02 04:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



平潭港金井港區30日正式開放，將積極承接對台貿易。圖為無人機拍攝的平潭港口岸金井港區。 新華社 分享 facebook 福建平潭港口岸金井港區已通過驗收，將積極承接對台貿易。平潭綜合實驗區管委會30日透露，金井港區規畫9個泊位，現已建成3個泊位，年吞吐能力385.4萬噸。 同時，金井港區外規畫建設兩個物流貿易產業園區，配套設施齊全。

中新社報導，據平潭綜合實驗區管委會的統計顯示，2018年平潭港口岸進出口總值59億元（人民幣，下同），同比增長13.2%，其中，對台貿易量占進出口總值的78%。

平潭對台人員往來交流也日益密切。今年一季度，平潭港口岸累計運營對台客滾（客輪、滾裝輪）直航航線136個航次，出入境旅客37780人次，同比增長40.31%。其中，出入境台胞22241人次，同比增長67.31%。

當前，平潭港口岸已實現對台灣北部、中部和南部海上直航的全覆蓋，其中，金井港區的對台航線每周二、周四往返台北，每兩周往返高雄。

「平潭港口岸發揮區位、政策、實驗創新優勢，重點培育具有特色的物流貿易新產業、新業態。」平潭綜合實驗區管委會副主任賴繼秋強調，平潭港口岸產業發展的空間很大，金井港區成為未來平潭產業發展、對外開放的重要載體和支撐。

其一，發展跨境電商、海運快件、國際郵件特色產業，計畫到2020年跨境電商及海運快件進出口貨值超百億元。其二，打造台灣農漁產品進境主通道。藉助平潭港口岸今年1月開通與高雄貨運直航航線的優勢，發揮大陸唯一的動植物隔檢中心作用，向海關總署申請進境冰鮮水產品、水果、種苗、肉類、食用水生動物五個指定口岸資質，規畫建設台灣農漁產品交易中心。

其三，拓展對台貿易。穩步發展對台「小三通」貿易，對台免稅產品貿易，台車入閩等貿易業態。其四，發展中高端加工貿易與轉口貿易。發揮平潭獨特的政策和區位優勢，發展紅酒、稀缺藥品、化妝品、手表等保稅加工業務，逐步推進轉口貿易。

其五，建設國際名品無假貨購物區域中心。通過建設兩岸經貿數據交換中心、全球質量溯源系統，建設華人華僑採購、集貨貿易平台，爭取國家離島免稅購物政策等措施。