中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



正當中美於北京展開新一輪經貿談判之際，中國銀保監會主席郭樹清1日宣布，將於近期推出銀行保險業12條對外開放新措施。包括：取消外國銀行設立外資法人銀行100億美元總資產要求和設立分行200億美元總資產要求、允許外資銀行開業時即可經營人民幣業務、允許外國保險集團公司投資設立保險類機構等。

大陸《證券時報》稱，此次開放有兩大特點，一是取消外資在中國投資入股相關金融機構的總資產規模限制；二是強調內外資一致原則，在不斷對外資開放同時，中資機構也將享受同等待遇公平競爭。

美國貿易代表賴海哲與財長米努勤４月30日抵達北京，將與大陸國務院副總理劉鶴等人展開新一輪經貿談判。而在雙邊談判中，打開中國金融市場也是美方關切議題之一。

中國銀行保險監督管理委員會1日於官網發布郭樹清日前接受人民日報、新華社、經濟日報採訪內容。郭樹清表示，去年4月，銀保監會發布實施15條對外開放措施，市場反應積極，目前正在有序推進實施。在深入研究評估的基礎上，銀保監會近期擬推出12條對外開放新措施，具體為：

一、按照內外資一致原則，同時取消單家中資銀行和單家外資銀行對中資商業銀行的持股比例上限；

二、取消外國銀行來華設立外資法人銀行的100億美元總資產要求和外國銀行來華設立分行的200億美元總資產要求；

三、取消境外金融機構投資入股信託公司的10億美元總資產要求；

四、允許境外金融機構入股在華外資保險公司；

五、取消外國保險經紀公司在華經營保險經紀業務需滿足30年經營年限、總資產不少於2億美元的要求；

六、放寬中外合資銀行中方股東限制，取消中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求；

七、鼓勵和支持境外金融機構與民營資本控股的銀行業保險業機構開展股權、業務和技術等各類合作；

八、允許外國保險集團公司投資設立保險類機構；

九、允許境內外資保險集團公司參照中資保險集團公司資質要求發起設立保險類機構；

十、按照內外資一致原則，同時放寬中資和外資金融機構投資設立消費金融公司方面的准入政策；

十一、取消外資銀行開辦人民幣業務審批，允許外資銀行開業時即可經營人民幣業務；

十二、允許外資銀行經營「代理收付款項」業務。

中國人大重陽金融研究院副院長董希淼表示，郭樹清提出的12條新措施，是對前期金融業對外開放大方向、大政策的細化和落實，這些具體新措施，有助於金融業對外開放，更加具體地落到實處。

董希淼指出，此前中國引入的外資基本上是頂級特大規模知名外資機構，規模限制的取消有利於引入外資中規模相對較小，尤其是發展較好、「小而美」、「小而精」的中小外資進入中國。

中小外資機構的引入，一方面有利於中國金融業對外開放中主體層次的豐富，另一方面，有利於滿足金融業和實體經濟發展需求，尤其支援民營企業和小微企業，「現在不缺大的金融機構，更需要多層次廣覆蓋的中小金融機構，引入他們有利於改善中國金融體系不均衡的狀態。」

此外，董希淼認為，中小外資機構進來，也有利於其「門當戶對」與中國中小金融機構合作，空間比較大。他預期，引入中小外資機構將是中國下一步金融業對外開放突出的特點。

或許為避免外界認為，大陸是在美方壓力下開放金融市場。因此，郭樹清強調，進一步擴大銀行業保險業對外開放是中國經濟和金融自身發展的需要。因為這將有利於豐富市場主體、激發市場活力，提高中國金融業經營管理水準和競爭能力，滿足廣大人民群眾不斷提高的金融服務需求。