親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

李鵠餅店被國稅局盯上 才知2508萬遭會計事務所侵吞

大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54聯合報 記者林則宏╱即時報導

正當中美於北京展開新一輪經貿談判之際，中國銀保監會主席郭樹清1日宣布，將於近期推出銀行保險業12條對外開放新措施。包括：取消外國銀行設立外資法人銀行100億美元總資產要求和設立分行200億美元總資產要求、允許外資銀行開業時即可經營人民幣業務、允許外國保險集團公司投資設立保險類機構等。

大陸《證券時報》稱，此次開放有兩大特點，一是取消外資在中國投資入股相關金融機構的總資產規模限制；二是強調內外資一致原則，在不斷對外資開放同時，中資機構也將享受同等待遇公平競爭。

美國貿易代表賴海哲與財長米努勤４月30日抵達北京，將與大陸國務院副總理劉鶴等人展開新一輪經貿談判。而在雙邊談判中，打開中國金融市場也是美方關切議題之一。

中國銀行保險監督管理委員會1日於官網發布郭樹清日前接受人民日報、新華社、經濟日報採訪內容。郭樹清表示，去年4月，銀保監會發布實施15條對外開放措施，市場反應積極，目前正在有序推進實施。在深入研究評估的基礎上，銀保監會近期擬推出12條對外開放新措施，具體為：

一、按照內外資一致原則，同時取消單家中資銀行和單家外資銀行對中資商業銀行的持股比例上限；

二、取消外國銀行來華設立外資法人銀行的100億美元總資產要求和外國銀行來華設立分行的200億美元總資產要求；

三、取消境外金融機構投資入股信託公司的10億美元總資產要求；

四、允許境外金融機構入股在華外資保險公司；

五、取消外國保險經紀公司在華經營保險經紀業務需滿足30年經營年限、總資產不少於2億美元的要求；

六、放寬中外合資銀行中方股東限制，取消中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求；

七、鼓勵和支持境外金融機構與民營資本控股的銀行業保險業機構開展股權、業務和技術等各類合作；

八、允許外國保險集團公司投資設立保險類機構；

九、允許境內外資保險集團公司參照中資保險集團公司資質要求發起設立保險類機構；

十、按照內外資一致原則，同時放寬中資和外資金融機構投資設立消費金融公司方面的准入政策；

十一、取消外資銀行開辦人民幣業務審批，允許外資銀行開業時即可經營人民幣業務；

十二、允許外資銀行經營「代理收付款項」業務。

中國人大重陽金融研究院副院長董希淼表示，郭樹清提出的12條新措施，是對前期金融業對外開放大方向、大政策的細化和落實，這些具體新措施，有助於金融業對外開放，更加具體地落到實處。

董希淼指出，此前中國引入的外資基本上是頂級特大規模知名外資機構，規模限制的取消有利於引入外資中規模相對較小，尤其是發展較好、「小而美」、「小而精」的中小外資進入中國。

中小外資機構的引入，一方面有利於中國金融業對外開放中主體層次的豐富，另一方面，有利於滿足金融業和實體經濟發展需求，尤其支援民營企業和小微企業，「現在不缺大的金融機構，更需要多層次廣覆蓋的中小金融機構，引入他們有利於改善中國金融體系不均衡的狀態。」

此外，董希淼認為，中小外資機構進來，也有利於其「門當戶對」與中國中小金融機構合作，空間比較大。他預期，引入中小外資機構將是中國下一步金融業對外開放突出的特點。

或許為避免外界認為，大陸是在美方壓力下開放金融市場。因此，郭樹清強調，進一步擴大銀行業保險業對外開放是中國經濟和金融自身發展的需要。因為這將有利於豐富市場主體、激發市場活力，提高中國金融業經營管理水準和競爭能力，滿足廣大人民群眾不斷提高的金融服務需求。

據中國銀保監會統計，目前外資銀行和外資保險公司在中國資產占比僅1.64%和6.36%。

正當中美於北京展開新一輪經貿談判之際，中國銀保監會主席郭樹清1日宣布，大陸銀行保...
正當中美於北京展開新一輪經貿談判之際，中國銀保監會主席郭樹清1日宣布，大陸銀行保險業將進一步對外開放。（本報系資料庫）
分享

外資保險實體經濟
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

陸網路交易訂新規 賣家不得刪負評

2019-04-30 23:21

當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41

文化新業態 帶頭衝營收

2019-05-01 04:03

上海跨境貿易 合規成本低

2019-05-01 04:03

減稅降費 鼓勵廈門台青創業

2019-05-01 04:03

大陸4月PMI回落至50.1% 擴張放緩

2019-05-01 04:02

港澳台居民 同享廣州就業創業補貼

2019-05-01 04:02

陸砸千億人民幣 做職業培訓

2019-05-01 00:35

A股新規定 上市公司禁交叉持股

2019-05-01 00:17

中信證犀利 Q1每天賺2.1億

2019-05-01 00:17

陸股解碼／產業龍頭股 亮點

2019-05-01 00:17

陸4月製造業PMI微跌 不如預期

2019-04-30 23:21

陸減稅降費…微企有感

2019-04-30 23:21

大陸三大社保費率 今起調降

2019-04-30 23:21

4,600億穩就業 李克強拍板

2019-04-30 23:21

李克強主持國常會 通過高職院校擴招100萬人方案

2019-04-30 20:56

外資4月出走 A股金額創歷史次高

2019-04-30 20:49

山東已關停化工企業達568家 涉化肥塗料染料等企業

2019-04-30 20:16

大陸5月1日起調降社保費率 可為企業減負逾兆元

2019-04-30 20:15

A股行情好 13家券商首季淨利超過去年全年！

2019-04-30 20:14

陸今年首個新商品期貨：「紅棗期貨」30日推出

2019-04-30 19:11

馬來西亞對中特使：總理欣賞華為「不會對5G說NO」

2019-04-30 17:47

中國零售市場規模 今年有望破人民幣40兆

2019-04-30 17:46

雷軍任命19名技術委員擴大研發 賞百萬獎勵

2019-04-30 15:21

新零售警訊？「盒馬」開業三年首關店

2019-04-30 13:22

陸製造業復甦不如預期 4月官方PMI回落至50.1%

2019-04-30 12:21

阿里巴巴付2.5億美元和解賣假貨集體訴訟

2019-04-30 10:30

普洱茶博覽會 山頭茶量減價平

2019-04-30 02:20

滴滴網約車擬廣設司機服務經理

2019-04-30 02:20

陸一線城市房地產 小陽春退燒

2019-04-30 02:20

四川旅遊總收入 5年逾2兆

2019-04-30 02:20

寧波紅幫裁縫 工匠精神+科技創新

2019-04-30 02:20

甩「統獨麵包」風波 吳寶春上海開二店

2019-04-30 01:17

陸花卉商機綻放 去年規模增6%

2019-04-30 00:49

陸股解碼／優質藍籌股 逢低布局

2019-04-30 00:47

小米夥伴們衝向科創板

2019-04-30 00:47

10億賭約 董明珠贏了雷軍

2019-04-30 00:47

精博台商專欄／遷冊對境外公司的影響

2019-04-29 23:31

見證歷史 6檔科創基金1天認購逾人民幣900億

2019-04-29 21:01
看更多

熱門文章

陸六旬大媽跳廣場舞太嗨 子宮噴出嚇壞她

2019-04-30 19:25

一聲巨響民眾驚醒 疑長征火箭殘骸墜陝西湖北交界

2019-04-30 22:17

11年前助她讀書 11年後救他一命

2019-05-01 04:05

中國首條跨海福廈高鐵 2022年建成通車

2019-05-01 10:07

懸念30年 那一夜消失的坦克人

2019-05-01 16:12

「天眼」快狠準！4次抓拍、98%相似 10分鐘逮弒母北大生

2019-05-01 12:50

與台斷交後 多明尼加與中國建交一周年互致賀電

2019-05-01 12:06

敲斷偷走400萬年鐘乳石 陸3男落網

2019-05-01 09:20

中共高調紀念五四 陸學者反問：現能允許學生遊行？

2019-05-01 09:40

台商找蔣孝嚴疏通？海基會籲：應循正確管道求助

2019-05-01 16:09

上海狗展附近餐廳公然賣狗肉 英國狗會宣布抵制

2019-05-01 12:17

馬來西亞對中特使：總理欣賞華為「不會對5G說NO」

2019-04-30 17:47

北京世園會北京開園 梵蒂岡國旗意外搶戲

2019-04-30 19:15

港男殺女友案 香港特首：將與台協商

2019-05-01 00:35

中國禁不了狗肉 上海主辦世界犬展挨批

2019-04-30 22:36

新聞眼／被遺忘的德先生跟賽先生

2019-05-01 00:35

習近平的鐵哥們 名字叫巴基斯坦

2019-05-01 01:02

廣角鏡／張家界玻璃橋清潔

2019-05-01 04:06

當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41

山東已關停化工企業達568家 涉化肥塗料染料等企業

2019-04-30 20:16

陸五一出遊民眾 今年估增9.3%達1.6億人次

2019-04-30 23:21

紀念五四 習近平大談愛國、愛黨

2019-05-01 00:35

淡化銳實力指控？習近平：包容就不存在文明衝突

2019-05-01 10:50

中國首份以黨名義 簽署中寮命運共同體行動計劃

2019-05-01 10:54

習近平致電祝賀日本新天皇德仁即位

2019-05-01 11:35

外資4月出走 A股金額創歷史次高

2019-04-30 20:49

李克強主持國常會 通過高職院校擴招100萬人方案

2019-04-30 20:56

解放軍海軍艦艇編隊靠泊香港 開放市民參觀

2019-05-01 12:58

廣州市全面推廣純電出租車

2019-04-30 21:08

中國工程院院士候選名單公布 百度李彥宏入選

2019-04-30 20:43

廣角鏡／杭州百花大會驚豔

2019-05-01 04:06

大陸5月1日起調降社保費率 可為企業減負逾兆元

2019-04-30 20:15

中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54

陸砸千億人民幣 做職業培訓

2019-05-01 00:35

港大民調：港人對政治狀況最不滿

2019-05-01 12:30

在美國被告賣假貨以2.5億美元和解 阿里巴巴堅稱這一句話

2019-05-01 12:50

兩岸城市交流受限九二共識？顏子傑：尋求「桃園共識」

2019-05-01 16:24

鴻海子公司FII發股票 逾4,300名員工領到了

2019-05-01 17:08

廣州2020年 出租車全純電動化

2019-05-01 04:05

北京世園會 6/29舉行台灣日

2019-05-01 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top