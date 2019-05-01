香港樓價連漲3個月 單月飆破兩年半升幅

2019-05-01 22:30 世界日報 香港新聞組／香港1日電



今年首季樓市暢旺，私宅樓價指數亦連升個3個月，差估署最新數據顯示，3月指數報377.5點，按月急升2.9%，創2016年9月錄逾3%後、兩年半來最大按月升幅，分析師相信，樓市升勢已確認，重回高峰水平指日可待。

明報報導，如以單位畫分，5種類別單位均全線上揚，按月升幅介乎0.7%至3.1%。總結今年首季，樓價指數累計上漲5%，但距離去年7月高峰394.8點仍相差4.4%。

當中市場最關心的A類單位（實用面積430方呎以下的小型單位），樓價按月升幅最大，3月份報420.2點，按月升3.1%，跑贏整體大市，但比去年8月的436.8點高峰位，仍相差3.8%。

至於B類單位（實用面積431方呎至752方呎的中型單位），按月升幅亦高見3%，最新報357.2點。不過，面積最大、歸類為豪宅的D、E類單位（實用面積1076方呎或以上的大型單位），3月售價指數分別報319.8點和316.7點，按月升幅分別1.4%及0.7%，升幅跑輸大市。

報導指出，經濟學者莊太量表示，樓價指數上升是預料之中，因樓市於去年下半年調整，而2019年起，中美貿易戰緩和及美國聯儲局暫停加息等因素，在經濟良好基調下，樓價再拾升軌，而首季僅升5%，料未來可追回並收復失地。

問及樓價持續上升，政府會否再度出招或「加辣」壓抑樓市，莊太量認為目前樓價剛回升，預計若樓價重回去年夏天高位，政府才有機會再出招。

租金指數 終見反彈

報導稱，至於私宅租金指數方面，差估署最新數據顯示，租金指數連跌4個月後終見反彈，3月份租金指數報193.8點，按月升0.83%，按年升2.5%；總結今年首季，租金累升0.26%，去年首季則漲0.85%。

樓價第1季漲幅＝家庭15月收入

香港新聞組／香港1日電

薪水升幅追不上樓價升幅，是港人購屋惡夢。若以去年第四季家庭住戶入息（收入）中位數2.82萬元計，即首季樓價增幅等同一般家庭15個月的入息，「上車難」已成為普羅大眾的重要問題。

明報報導，根據政府統計處數字顯示，2018年第四季本港家庭住戶每月入息中位數為2.82萬元，比去年第一季的2.81萬元，全年僅增加100元或0.36%。另外，利嘉閣研究部綜合土地註冊處資料顯示，去年第四季私宅平均價為855.09萬元，對比去年第一季平均價806.02萬元，同期增加6.1%，反映家庭住戶月入嚴重跑輸樓價升幅。

報導指出，根據差估署最新數據，今年3月私宅售價指數報377.5點，較去年12月的359.4點，首季樓價指數已累漲5%。以此推算，意味今年首季私樓平均價再升42.7萬元、至897.8萬元。事實上，上車難已成為普羅大眾的重要問題，若以去年第四季家庭住戶入息中位數2.82萬元計，即首季樓價增幅等同一般家庭15個月的入息。