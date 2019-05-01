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當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41聯合報 記者林則宏╱即時報導

華為創辦人任正非日前接受CNN專訪時說，他今天最感興奮的是美國對華為的打壓。任正非這番話恐非虛言。蘋果4月30日公布今年第1季iPhone銷量較去年同期下滑17%，創史上最嚴重衰退幅度。同一日，知名市調公司IDC發布的報告則顯示，華為當季手機出貨量暴增50.3%，繼續領先蘋果，穩居全球第二大品牌手機廠的地位。

財報顯示，蘋果上一季營收580.2億美元，較上年同期下滑5%。其中，iPhone當季銷售達310.5億美元；包括：Apple Music、App Store等當季營收為114.5億美元；Air Pods和Apple Watch等穿戴裝置當季銷售額達51.3億美元。

IDC發布的2019年第1季全球手機銷量統計則顯示，今年首季全球手機銷量3.1億支，下滑6.6%。其中，三星銷量為7,190萬支，下降8.1%，市占達23.1%；華為銷量5,910萬支，大幅成長50.3%，市佔19.0%；蘋果銷量3,640萬支，暴跌30.2%，市占11.7%；小米銷量2,500萬支，衰退10.2%，市占8%。

大陸另外兩家品牌手機廠vivo與OPPO，以約7.5%的市占並列第五。六家擠進全球前五大手機品牌廠中，就有四家為中國業者。

任正非日前接CNN專訪時，在被問到「在華為未來發展中，哪方面是讓你最興奮的？」任正非回答，「我今天最興奮的是美國對我們的打壓。」

他解釋，因為華為公司經歷了30年的發展，團隊正在惰怠、衰落之中，很多中高級幹部有了錢就不願再努力奮鬥了。

任正非表示，「一位名人說過『堡壘最容易從內部攻破，堡壘從外部被加強』，我們這個堡壘的內部正在鬆散、惰怠之中，美國這樣一打壓，我們內部受到擠壓以後，就更團結，密度更強，更萬眾一心，下決心一定要把產品做好。」

他並指出，希望華為員工不要因此而有狹隘的反美心理，也不要有著民粹主義的思想導致最終落後。任正非說，「我們向美國學習先進開放，那麼我們將來有一天會先成為發達公司的。」

在iPhone銷量大幅衰退之際，華為今年首季手機出貨量則暴增50.3%。圖為華為...
在iPhone銷量大幅衰退之際，華為今年首季手機出貨量則暴增50.3%。圖為華為上海市徐匯區一家門店。記者林則宏／攝影
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