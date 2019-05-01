港澳台居民 同享廣州就業創業補貼

2019-05-01 04:02 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



從廣州市人社局近日透露，根據該局最新推出的「廣州市就業補助資金管理辦法」，港澳台居民可同等享受該市各項就業創業補貼政策。

中新社報導，根據「辦法」，港澳台居民申請補貼時所需的身分證明，可使用港澳台居民居住證、港澳居民往來內地通行證、台灣居民往來大陸通行證或內地高校的畢業證及其他有效旅行證件。

該「辦法」擴大補貼覆蓋面，補貼標準也更高、促進就業的力度更大。如將鄉村經營驛道客棧、民宿、農家樂、返鄉創業的創業者（經營主體），納入補貼政策扶持範圍等。有二十多項就業創業補貼為新增項目或提高補貼標準，如新增10萬元（人民幣，下同）的鄉村創業人員孵化基地一次性補助，將資助標準從5000元提高到1萬元；求職創業補貼標準從每人1500元提高到2000元。此外，還優化創業擔保貸款政策，符合條件創業者的貸款最高擔保額度從20萬元提高到30萬元，創業擔保貸款及貼息最長期限從2年延長至3年。

據瞭解，廣州多措並舉促進港澳青年來穗創新創業，對接深化港澳交流合作。包括印發「關於鼓勵港澳青年來穗創新創業工作方案」，實施12項措施鼓勵港澳青年來穗就業；2018年7月28日起港澳台人員在穗就業不需辦理就業許可；落實在穗工作港澳居民參加社會保險政策；對香港、澳門共16個工種予以職業資格認可；與香港機電工程署簽訂穗港兩地技能人才發展合作備忘錄，並深入商討7大類17項具體推進事項等。

為吸引港澳高層次人才，廣州成立了粵港澳大灣區博士後科技創新（南沙）公共研究中心，大力引進香港籍創新領軍人才、高層次人才，2018年向港澳台居民發放人才綠卡104張；在南沙區引進國際和港澳的三個職業資格培養評價體系，共有250名學員通過此培養評價同時取得國際、國家職業資格證書。

特別值得一提的是，廣州市人社局近日還發布相關實施細則，放寬了對學歷人才、專業技術人才以及技能人才的入戶程序和條件，並確立了通過市場化評價引進創新創業人才的引才方式。