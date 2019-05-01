減稅降費 鼓勵廈門台青創業

2019-05-01 04:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「台青創業者初來乍到，最擔心的是兩岸政策的差異，怕在這方面吃虧。」一品威客創客空間的台灣事務施姓主管說，廈門稅務部門在企業設立稅收普法教育示範基地，給大家打了一劑強心劑。

中新社報導，廈門稅務部門近日安排包括台灣青年在內的各眾創空間代表，走進海峽兩岸青年創業基地—一品威客創客空間，開展稅收普法教育遊園會活動，讓「減稅降費」新政更快地惠及兩岸創新創業青年。

「有什麼新的稅收優惠政策，我們都能第一時間知曉。」來自台灣高雄的施主管，還有另一個特殊身分是稅收普法志願者。他說，在一品威客創客空間裡，企業和創業團隊就能辦稅、學稅法，很多關於創業創新方面的一些疑惑也可以一站式全部搞定。

得益於近年尤其是今年來大陸減稅降費新舉措的推出，一品威客創客空間的許多入駐企業開始選擇按月申報增值稅的方式，及時享受小微企業稅收優惠；有些不僅增值稅一分錢不用交，每月還能省去各類附加稅數百元（人民幣，下同）。

另一方面，「減稅降費」新政進一步放寬初創科技型企業的範圍，盤活社會資本，使一品威客創客空間裡更多入駐企業受到創投企業和天使投資人的投資對接邀請，獲風投概率大幅提高。

「85後」台青李京達說，當初選擇入駐一品威客創客空間，不只在於其較為完善的孵化機制，最吸引他的是稅務部門設立稅收普法教育示範基地，還有稅務人員定期輔導授課，開設「稅收政策互動直播間」，幫助大家適應大陸稅收制度。

有一次，李京達從廈門稅務部門舉辦的高新技術企業相關稅收優惠政策「直播課堂」上，瞭解到企業符合申報高新技術企業的條件，一旦獲評就能够享受稅收優惠政策。在稅務人員幫助下，其企業順利獲評國家級高新技術企業和科技型中小企業。

目前，廈門市集美區經認定的眾創空間約有40家，其中國家級眾創空間達8家，截至2018年底已累計入駐創新創業團隊3100多個，服務兩岸創新創業青年達12800多名。