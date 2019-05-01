上海跨境貿易 合規成本低

2019-05-01 04:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京睿庫貿易安全及便利化研究中心29日發布的一項研究結論稱，上海跨境貿易合規成本低於亞洲主要口岸。

中新社報導，研究表明，2019年以來，上海市水運口岸跨境貿易費用明顯下降，進口11項常規費用中有8項收費平均費率不同程度降低，出口13項常規費用中有9項收費平均費率不同程度降低。嚴格對照世界銀行「營商環境報告」統計口徑計算：上海進口邊境合規成本涉及費用8項，費用總額為1239.2元（人民幣，下同）；出口邊境合規成本涉及費用9項，費用總額為924.2元；進出口單證合規費用均為450元。

該機構的研究結論與2018年10月31日發布的世行「營商環境報告」（考察2017年5月2日至2018年5月1日狀況）相比，進口邊境合規成本下降45.3%，出口邊境合規成本下降55.2%，進口單證合規成本下降44.5%，出口單證合規成本下降4.9%（部分因為統計口徑調整）。

對比亞洲東京、釜山、新加坡、香港、高雄等其他主要口岸（數據來源於去年世行報告），上海跨境貿易費用明顯更低。進口邊境合規方面比亞洲其他主要口岸低16.7%至46.2%，出口邊境合規方面低26.0%至59.2%。另外，在國內短途運輸費用方面，上海與亞洲其他主要口岸相比同樣處於最低水平。

為了更加準確、客觀地反映上海口岸跨境貿易的相關情況，睿庫按照世行報告的調查口徑，對口岸作業中各環節收費項目進行研究和分析，得出了上述數據。

北京睿庫貿易安全及便利化研究中心是經北京市政府批准設立的民辦非盈利機構，其宗旨是動員、組織境內外各方面資源，展開國際貿易安全及便利化的研究工作。