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文化新業態 帶頭衝營收

2019-05-01 04:03聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家統計局30日發布消息稱，據對中國大陸規模以上文化及相關產業5.5萬家企業調查，2019年一季度，上述企業實現營業收入19799億元（人民幣，下同），按可比口徑計算比上年同期增長8.3%。

中新社報導，大陸國家統計局社科文司高級統計師殷國俊指出，中國大陸文化產業在總體繼續保持較快增長態勢的同時，產業結構進一步優化。一季度，文化服務業營業收入增速為13.2%，分別比文化製造業、文化批發和零售業快8和7.4個百分點；文化服務業營業收入的占比達39.5%，比上年同期提高了1.7個百分點。

與此同時，包括新聞信息服務、內容創作生產、創意設計服務、文化傳播渠道、文化投資運營、文化娛樂休閒服務等6行業的文化核心領域比重提高。一季度，核心領域營業收入增長12%，遠高於相關領域3.5%的增速；文化核心領域營業收入的比重為58.5%，比上年同期提高1.9個百分點。

分區域看，西部地區增速較快。一季度，西部地區文化及相關產業營業收入的增長速度為15.2%，遠高於中部地區的10.7%、東部地區的7.3%；西部地區占全大陸份額為9%，高於上年同期的8.4%。

值得注意的是，大陸文化新業態發展迅速。一季度，在文化及相關產業9個行業中，增速逾10%有5個，分別是新聞信息服務（20.9%）、文化投資運營（13.3%）、創意設計服務（12.5%）、文化傳播渠道（11.5%）和內容創作生產（10.1%）。

殷國俊說，這些行業中的互聯網信息服務、文化產業園區管理、互聯網廣告服務、電子出版物、互聯網文化娛樂平台等基於互聯網平台和現代信息技術的文化新業態，營收增長速度均在20%-40%，表明文化新業態已成引領和推動文化產業發展的重要力量。

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