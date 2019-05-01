大陸4月PMI回落至50.1% 擴張放緩

2019-05-01 04:02 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家統計局30日發布數據顯示，2019年4月份，中國大陸製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比上月回落0.4個百分點，繼續保持在擴張區間，為2018年11月以來次高點。

中新社報導，大中弓土金土國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月份，製造業PMI的主要特點之一是產需穩步擴張。生產指數和新訂單指數分別為52.1%和51.4%，雖比上月回落0.6和0.2個百分點，仍高於一季度均值1.1和0.8個百分點，均處於近7個月以來較高景氣水平，市場需求持續釋放拉動生產平穩增長。

與此同時，高技術製造業繼續領跑。4月份，高技術製造業PMI為52.9%，高於製造業總體2.8個百分點，連續4個月保持升勢。其中，本月新訂單指數升至10個月高點，為56.2%，表明高技術製造業發展態勢較好，賦能製造業轉型升級。

進出口也有所回暖。4月份，新出口訂單指數和進口指數為49.2%和49.7%，分別高於上月2.1和1.0個百分點，均連續兩個月回升。其中，醫藥和計算機通信電子設備製造業的兩個指數均位於54.0%以上。

小型企業活力提升是製造業PMI保持擴張的重要因素。4月份，小型企業PMI為49.8%，為6個月高點，特別是生產指數為51.2%，連續兩個月位於擴張區間。趙慶河稱，這表明近期出台的一系列精準有效的減稅降費及支持小微企業健康發展的政策措施效果逐步顯現，小型企業生產經營狀況有所改善。

此外，中國大陸非製造業商務活動指數繼續位於較高景氣區間。4月份，該指數為54.3%，比上月回落0.5個百分點，但已連續4個月高於54.0%，反映出非製造業總體保持平穩向好的增長態勢。

總體來看，4月份，綜合PMI產出指數為53.4%，比上月回落0.6個百分點。趙慶河說，這表明中國大陸企業生產經營活動總體保持擴張，但步伐有所放緩。