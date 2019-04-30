大陸5月1日起調降社保費率 可為企業減負逾兆元

2019-04-30 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



根據大陸國務院日前公布的《降低社會保險費率綜合方案》，5月1日起，大陸各省市城鎮職工基本養老保險單位繳費比例將可降至16%，同時繼續階段性降低失業保險和工傷保險費率。調降這三項社會保險費率，估計今年全年可為企業減輕逾人民幣3,000億元（約新台幣1.35兆元）負擔。

大陸各省市近日均已配合公告，5月1日起降低各項社會保險費率。其中，北京、上海均將企業和機關事業單位在內的城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，由20%降至16%。

中新網指出，北京市人力資源和社會保障局稱，此舉是為減輕企業負擔、優化營商環境、完善社會保險制度。從5月1日起執行至年底，預計將為北京的企業減少約人民幣250億元負擔。

大陸人力資源和社會保障部則預計，2019年，企業養老保險、失業保險、工傷保險繳費負擔將下降超過人民幣3,000億元。

《證券日報》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，大陸這次社保降費將減輕企業負擔3,000多億元，與2018年社保降費1,840億元相比，規模擴大63%左右。

中信改革發展基金會研究員趙亞贇也表示，減輕社保繳費負擔人民幣3,000多億元，規模非常大，降費力度也是空前的。

儘管大陸官方均強調，今年再次降低社保費率後，社會保險基金仍可平穩運行，能確保大陸民眾享有的各項社會保險待遇不降低標準並按時足額發放。

但趙亞贇仍呼籲大陸官方，為確保社保基金可持續發展，官方仍應持續通過財政轉移和劃轉國有資本給社保基金「輸血」。同時社保基金也要自己「造血」，通過資本市場運作實現保值、增值。