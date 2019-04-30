雷軍任命19名技術委員 擴大研發 賞百萬獎勵

2019-04-30 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



小米集團組織部今（30）日頒布最新技術人事任命，共任命19位集團技術委員會委員。未來將有四大變化，對做出突出技術鑽研和創新的工程師給予百萬元級別的特別獎勵。

全天候科技報導，公司人事任命郵件顯示，小米集團技術委員會下設的顧問委員會、委員會辦公室，並入原標準與技術部，以及19名集團技術委員委員都向集團副總裁、集團技術委員會主席崔寶秋彙報，這也代表著小米集團技術委員會的架構已初步完成。

小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍指出，成立技術委員會就是要進一步強化技術立業，打造一流的技術團隊和文化。未來，技術委員會將帶來四個方面的變化：一，小米在業務管理之外，增加了技術職能的管理。二，小米將持續加大對技術的研發投入。三、小米將建立起年輕化、高端化、規模化的人才梯隊，讓公司充滿技術活力。四、小米將更大規模地參與國內外技術標準的制定。

雷軍還表示，對做出突出技術鑽研和創新的工程師給予百萬元級別的特別獎勵，以激勵技術創新和技術突破。技術創新成為小米強調重點，官方數據顯示，在過去三年，其研發投入達人民幣111億。