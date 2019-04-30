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新零售警訊？「盒馬」開業三年首關店

2019-04-30 13:22聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸「新零售」指標、領跑生鮮市場電商交易的「盒馬鮮生」證實，蘇州昆山新城吾悅廣場店將於5月31日起停止營業，這是阿里巴巴旗下盒馬鮮生開業三年來，第一家門市關門大吉。

阿里巴巴董事會主席馬雲在2016年10月的阿里雲棲大會上，放話「未來十年、二十年，沒有電子商務一說，只有新零售」，馬雲的商業嗅覺有目共睹，但他應該沒料到，阿里巴巴佈局「新零售」的盒馬鮮生，開業三年就將面臨關店。

36氪報導，盒馬鮮生今日宣佈5月31日起昆山新城吾悅廣場店停止營業。據瞭解，盒馬鮮生關閉的部分門店與業績不佳有關。

從2016年初的第一家店開始，盒馬已在全大陸開出了149家店，全面覆蓋北上廣深一線城市及多個二線城市，5月1日在北京東方優匯店的第150家盒馬門店即將開幕。

盒馬掌門侯毅表示，盒馬未來要開2000家店，希望成為中國第一家新零售連鎖。

不過，侯毅今年3月已經預警提到，「做零售沒有百分之百的事情，尤其門店規模上去了，好的要更好，差的也要及時調整，這樣才能保持健康的體魄。」

在關店的同時，盒馬也表示，今年展店仍將保持高速擴張，並探索不同消費水準和規模、商圈特性來構建新的盒馬菜市、盒馬mini、盒馬F2和盒馬小站等多業態佈局。

盒馬將探索不同消費水準和規模、商圈特性來構建新的盒馬菜市、盒馬mini、盒馬F2...
盒馬將探索不同消費水準和規模、商圈特性來構建新的盒馬菜市、盒馬mini、盒馬F2和盒馬小站等多業態佈局。界面新聞
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馬雲在2016年10月的阿里雲棲大會上，放話「未來十年、二十年，沒有電子商務一說...
馬雲在2016年10月的阿里雲棲大會上，放話「未來十年、二十年，沒有電子商務一說，只有新零售」。取自新華社
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盒馬鮮生領跑生鮮市場電商交易的「新零售」。取自新華社
盒馬鮮生領跑生鮮市場電商交易的「新零售」。取自新華社
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