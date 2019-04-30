陸製造業復甦不如預期 4月官方PMI回落至50.1%

2019-04-30 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



進出口雖然回暖，但製造業就業偏弱，大陸4月官方製造業PMI回落至50.1%不及預期，經濟初現企穩跡象仍有明顯不確定性。

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會今（30）發佈4月官方製造業採購經理指數（PMI）50.1，較上月下滑0.4個百分點，但繼續保持在擴張區間，為2018年11月以來的次高點。

3月製造業PMI指數大幅回升後，4月出現小幅回落。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，表明經濟企穩基礎尚不穩固。

中國物流資訊中心分析師文韜則認為，4月製造業PMI小幅回落屬於正常調整，因為2月春節影響致使3月企業生產活動和市場需求快速回升，進入4月後企業生產節奏逐漸回歸正常。

統計顯示，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，高技術製造業繼續領跑，高技術製造業PMI為52.9%，高於製造業總體2.8個百分點，連續4個月保持升勢。其中，本月新訂單指數升至10個月高點，為56.2%，表明高技術製造業發展態勢較好，賦能製造業轉型升級。

進出口出現回暖，新出口訂單指數和進口指數為49.2%和49.7%，分別高於上月2.1和1.0個百分點，均連續兩個月回升。其中，醫藥和電腦通信電子設備製造業的兩個指數均位於54.0%以上。

另外，從分企業規模來看，大型企業PMI為50.8%，雖比上月回落0.3個百分點，但仍高於製造業總體0.7個百分點，是製造業保持增長的主要動力。中型企業PMI為49.1%，比上月回落0.8個百分點。

小型企業PMI為49.8%，雖位於臨界點以下，但比上月回升0.5個百分點，為6個月高點。趙慶河表示，特別是生產指數為51.2%，已連續兩個月位於擴張區間，表明近期系列減稅降費及支援小微企業健康發展的政策措施效果逐步顯現。

大陸國家統計局同時還發布4月非製造業PMI為54.3%，比上月回落0.5個百分點，但仍位於較高擴張區間，表明非製造業總體保持較快增長態勢。分行業看，服務業商務活動指數為53.3%，比上月回落0.3個百分點，服務業繼續保持增長，增速有所放緩。