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寧波紅幫裁縫 工匠精神+科技創新

2019-04-30 02:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

一百年前，浙江寧波「紅幫裁縫」靠一把剪刀、一個熨斗、一卷皮尺闖天下，以精湛的工藝製作中國第一套中山裝，開辦中國第一家西服店、第一所服裝學校，出版第一部服裝理論著作，在中國服裝史上譜寫濃墨重彩的一筆。如今，對寧波服裝企業而言，依靠精益求精的工匠精神和科技創新續寫著「紅幫裁縫」時尚傳奇。

中新社報導，儘管海內外的「紅幫裁縫」已漸老去，但在寧波，「紅幫裁縫」的工匠精神依舊流淌在每一件產品中。1979年，雅戈爾集團從小加工廠起家，經過40年發展，成為品牌價值近200億元（人民幣，下同）的行業領軍企業。

「『紅幫裁縫』最核心的產品是西服。」在雅戈爾集團董事長李如成眼中，雅戈爾不僅傳承傳統工藝，還和現代技術相結合，「雅戈爾很多專家都是『紅幫裁縫』的傳人，為客人進行量身定製。」

以雅戈爾為首的寧波服裝企業通過加大創新投入、品質投入，厚植服裝產業「智造」深度和厚度，搶占價值鏈高端。中國老字號服裝企業羅蒙集團，將「科技創新」的生產理念貫穿一線。

該集團董事長盛靜生表示，為確保產品高起點、高品質，羅蒙先後從義大利、法國、德國等國引進先進設備，結合「紅幫」傳統工藝，成功實現跨越發展。盛靜生直言：「工在機，藝在人，提升產品檔次關鍵還在於人。一邊是科技創新的力量，一邊是工匠精神的傳承，如今二者正緊密結合。」

與雅戈爾、羅蒙深耕智能製造領域不同的是，博洋控股集團採取的是內部創業與品牌孵化模式。「紡織服裝時尚產業是創意產業，激活人的因素特別重要。」博洋控股集團董事長戎巨川解釋道，近年來博洋把決策權交給一線「聽得見炮聲的人」。

在位於寧波海曙的創客157創業創新園內，由博洋控股集團全資建設運營的紡織服裝創業平台已入駐的紡織服裝及相關企業有63家。開園3年不到，該園區已成功孵化9個服裝品牌，其中的7個年零售額已過億元。

數據顯示，2018年，寧波市主要細分行業中，服裝服飾業501家規模以上企業實現增加值139億元，完成工業總產值551億元。

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