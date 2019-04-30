四川旅遊總收入 5年逾2兆

2019-04-30 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2018年首次邁入旅遊「萬億級（兆元）」產業集群俱樂部的四川省，於29日公布發展新目標，即經過5年努力，實現旅遊總收入超過2兆元（人民幣，下同）。這是四川繼提出涵蓋三星堆、九寨溝、大貓熊等元素的「天府三九大，安逸走四川」文旅宣傳口號後，壯大文旅產業的又一重要布局。

中新社導，當日，四川省文化和旅遊發展大會在成都舉行。大會由四川省省長尹力主持，中共四川省委書記彭清華出席並講話。四川省曾於2003年起連續四年召開四川全省旅遊發展大會，後因汶川特大地震災後恢復重建而中斷。此次大會是汶川地震後四川首次將文化、旅遊兩大產業統籌研究謀劃、系統部署推進，具有重要意義。

四川提出，經過5年努力，全省實現旅遊總收入超過2兆元、接待入境遊人次達到700萬人次、旅遊外匯收入實現30億美元，分別比2018年翻一番；國家級和省級旅遊度假區達到100個、生態旅遊示範區達到100個、A級旅遊景區達到1000個、上市掛牌企業達到50家，分別比2018年增長一倍左右；總資產和總收入「雙百億」企業達到5家、文旅融合發展示範園區達到30家、培育一批有重大影響的國際性文旅會展和活動品牌，實現重大突破。

會上，包括成都市青羊區、都江堰市、閬中市、峨眉山市等在內的首批10個天府旅遊名縣被授牌。數據顯示，2018年，四川省旅遊總收入達到1.01兆元，增長13.4%；文化產業增加值1500億元，增長16.1%。