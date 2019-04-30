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陸一線城市房地產 小陽春退燒

2019-04-30 02:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸一線城市房地產「小陽春」退燒。 中新社
大陸一線城市房地產「小陽春」退燒。 中新社
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僅持續月餘，中國大陸一線城市的房地產「小陽春」已經開始出現消退跡象，成交乏力是北上廣深等城市4月房地產市場的共同特徵。

中新社報導，貝殼研究院29日提供的數據顯示，從北京上海、深圳、廣州四個一線城市二手房市場表現看，4月市場並沒有延續「小陽春」的熱度，中介機構鏈家二手房實時交易量甚至出現20%-30%的環比下降。

此前樓市反彈較為明顯的北京4月二手房市場成交乏力。4月北京鏈家二手房交易量比3月下降34%。過去幾年，北京鏈家在全市二手房成交量的占比超過50%。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，4月北京二手房均價與3月基本持平，向上動力不足。目前剛需仍為交易主力，改善性需求鏈條尚未真正啟動。本月，北京二手房市場預期仍然保持平穩。

不過，北京二手房市場並非轉冷，許小樂認為，4月北京二手房成交的環比下滑是3月集中釋放後的自發回落。上海二手房市場情況與之類似，市場復甦欠缺後勁。

貝殼研究院上海分院院長陳澤帥指出，2019年3月上海二手房成交2.6萬套，4月截至目前日均成交量較3月稍有回落，預計全月成交約為2.4萬套。照此趨勢，上海2019年全年二手房成交約為22萬套，僅回歸到正常交易量水平。

據貝殼研究院測算，深圳市二手房4月市場成交量預計下降兩成，後市或延續回落態勢；廣州市二手房4月量價基本持平，市場上買家增多，但「買方市場」的大環境暫未發生根本性改變。4月以來，中國大陸部分城市新房成交量相比3月有所下滑。一線城市環比下調12%，其中，上海4月以來新房成交面積環比下降12%。

中原地產首席分析師張大偉指出，部分地區房地產市場在「小陽春」帶動下房價復甦上行，但房價轉漲讓不少潛在需求轉而觀望，從而出現成交量上漲乏力的情況。

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