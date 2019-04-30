親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

滴滴網約車擬廣設司機服務經理

2019-04-30 02:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

滴滴出行計畫年內在全大陸設立2000名司機服務經理，解決司機工作中遇到的問題。 ...
滴滴出行計畫年內在全大陸設立2000名司機服務經理，解決司機工作中遇到的問題。 路透
分享
滴滴出行網約車平台公司CEO付強29日宣布，將原平台司機部升級為司機服務部，並計畫年內在全大陸設立2000名司機服務經理，面對面解決司機師傅們工作中遇到的問題，聆聽司機師傅們的反饋建議。

香港中國通訊社報導，通過滴滴網約車司機端APP以及多個滴滴車主官方微信公眾號，向全體滴滴網約車司機以及網約車平台公司員工發布了一封公開信。

付強宣布，將原平台司機部升級為司機服務部，並計畫年內在全大陸設立2000名司機服務經理，面對面解決司機師傅們工作中遇到的問題，聆聽司機師傅們的反饋建議。

付強表示，在過去兩年禮橙專車和豪華車線下司機服務管理建設的經驗基礎上，網約車平台公司今年將集中力量推進快車和優享線下服務管理能力建設，搭建多品類的線上線下新綜合運營體系。同時開展一系列安全和服務技能培訓，以提升司機師傅們在服務過程中應對各類情況的專業能力；讓司機師傅們在為乘客提供更加安全、優質服務的同時，也能够保護好自己，讓家人安心。

截至目前，全平台各產品線已經有十餘萬網約車司機參與了線下面對面的資格審核和安全服務培訓、認證、考試。

滴滴已在大陸128個城市取得網約車平台經營許可證，平台將繼續全面推進網約車合規化進程，積極鼓勵、引導司機辦理從業資格證。堅守安全第一的原則，全員學習「安全生產法」，並簽署安全生產責任承諾書，從總部到各個大區層層落實安全生產工作。

機師公眾號
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

甩「統獨麵包」風波 吳寶春上海開二店

2019-04-30 01:17

香港興起共享辦公室 北歐風工作空間成潮流

2019-04-28 09:06

普洱茶博覽會 山頭茶量減價平

2019-04-30 02:20

陸一線城市房地產 小陽春退燒

2019-04-30 02:20

四川旅遊總收入 5年逾2兆

2019-04-30 02:20

寧波紅幫裁縫 工匠精神+科技創新

2019-04-30 02:20

陸花卉商機綻放 去年規模增6%

2019-04-30 00:49

陸股解碼／優質藍籌股 逢低布局

2019-04-30 00:47

小米夥伴們衝向科創板

2019-04-30 00:47

10億賭約 董明珠贏了雷軍

2019-04-30 00:47

精博台商專欄／遷冊對境外公司的影響

2019-04-29 23:31

中鋼協示警 當心產能過剩

2019-04-29 23:31

亞馬遜清倉促銷 大當機

2019-04-29 23:31

見證歷史 6檔科創基金1天認購逾人民幣900億

2019-04-29 21:01

中鋼協警告 慎防出現新一輪產能嚴重過剩現象

2019-04-29 18:34

澳娛董事會大洗牌 賭王二房+霍家占了一半席位

2019-04-29 17:30

研究報告稱 大陸電商高增長時代正在結束

2019-04-29 17:30

走定了？ 亞馬遜中國官網、App全面癱瘓

2019-04-29 16:35

10億賭局之約 董明珠擊敗雷軍

2019-04-29 15:18

格力電器去年獲利增16.9% 董明珠收入上億

2019-04-29 14:58

華為去年研發支出排全球第4 增速超越蘋果、三星

2019-04-29 12:58

時隔20年 王健林宣布萬達重返中國足壇

2019-04-29 11:53

快看！2019新版人民幣長這樣

2019-04-29 11:06

大灣區青創交流 5A行動展開

2019-04-29 02:08

欠稅、作弊…廣州將納失信黑名單

2019-04-29 02:08

台灣青年就業廣場 上線開通

2019-04-29 02:08

擴大服務業開放 提升一帶一路

2019-04-29 02:08

交通固定資產投資 完成4889億

2019-04-29 02:08

北京瞭望／人民幣自由兌換，你信不信?

2019-04-29 00:32

大陸．資金．對策／開曼經濟實質法新規重點

2019-04-28 23:24

中美博弈 習近平搶主動權

2019-04-28 23:24

陸保護智財權 五箭齊發

2019-04-28 23:24

華為去年研發支出居全球第四 增速超越蘋果、三星

2019-04-28 19:30

跨海「拷問」特斯拉？神馬專車：修不修、賠不賠、認不認

2019-04-28 17:13

陸企人物／團購大洗牌 楊俊拚存活前段班

2019-04-28 13:32

受害人數十萬 陸借貸平台41人遭逮捕

2019-04-28 12:39

去年「負酬者聯盟」盟主中國A股 今年大反攻

2019-04-28 11:07

澳門金管局：正在研究設立證券交易所

2019-04-27 20:44

美媒：中國式監控蔓延 華為是幫凶

2019-04-27 16:58
看更多

熱門文章

閃電秒劈田中農作夫 衣服碎身體焦瞬間亡

2019-04-29 12:53

快看！2019新版人民幣長這樣

2019-04-29 11:06

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

影／離譜！山東400萬年鐘乳石 竟被遊客敲斷偷走

2019-04-29 14:22

吳寶春上海二店開幕 門口保全比消費者多

2019-04-29 12:39

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05

防一帶一路陷「死胡同」 分析：習近平謀搬走三座大山

2019-04-29 15:48

包皮割一半突被醫生喚醒「漲價」 陸男只能無奈同意

2019-04-29 14:46

大陸興取四字名 有新生兒叫「王者榮耀」「楊柳依依」

2019-04-29 10:17

追求用之不竭潔淨能源 中國加速人造太陽計畫

2019-04-29 20:22

走定了？ 亞馬遜中國官網、App全面癱瘓

2019-04-29 16:35

華為是誰的？高層：任正非有否決權 並非決定權

2019-04-29 10:59

印度媒體爆料 中共在西藏部署轟-6

2019-04-29 15:28

10億賭局之約 董明珠擊敗雷軍

2019-04-29 15:18

北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55

美促中國共減核武 環時：北京要「毫不遲疑地駁回」

2019-04-29 12:29

李銳遺孀接受港媒專訪：沒聽老李說把日記捐給胡佛

2019-04-29 09:47

人民沒有忘記 抖音出現致敬坦克人影片

2019-04-29 17:25

劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

1家4口都犯罪！姊妹分工製假證件 父母負責洽商送貨

2019-04-29 17:16

陸司法部為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10

中國「帶路」深入巴爾幹 奧地利有危機感

2019-04-29 15:49

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

五四運動100周年 習近平明發表談話

2019-04-29 12:33

研究報告稱 大陸電商高增長時代正在結束

2019-04-29 17:30

歷經統獨風波 吳寶春將出席上海二店開幕

2019-04-29 10:06

復聯4票房勝流浪地球 陸網民掀愛國論戰

2019-04-29 15:06

港媒：你不知道的習近平…是美劇迷

2019-04-29 15:48

中鋼協警告 慎防出現新一輪產能嚴重過剩現象

2019-04-29 18:34

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

格力電器去年獲利增16.9% 董明珠收入上億

2019-04-29 14:58

「發不出畢業證」 南京高校涉虛假招生爆衝突

2019-04-29 12:54

見證歷史 6檔科創基金1天認購逾人民幣900億

2019-04-29 21:01

時隔20年 王健林宣布萬達重返中國足壇

2019-04-29 11:53

鴻海17家子公司列中國出口200強 去年逾3兆

2019-04-29 12:51

年度預算297億 北京清華蟬聯最富大學

2019-04-29 12:53

北京清華自由碑文遭維穩 批習教授許章潤現身

2019-04-29 15:28

華為去年研發支出排全球第4 增速超越蘋果、三星

2019-04-29 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top