滴滴網約車擬廣設司機服務經理

2019-04-30 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



滴滴出行計畫年內在全大陸設立2000名司機服務經理，解決司機工作中遇到的問題。 路透 分享 facebook 滴滴出行網約車平台公司CEO付強29日宣布，將原平台司機部升級為司機服務部，並計畫年內在全大陸設立2000名司機服務經理，面對面解決司機師傅們工作中遇到的問題，聆聽司機師傅們的反饋建議。

香港中國通訊社報導，通過滴滴網約車司機端APP以及多個滴滴車主官方微信公眾號，向全體滴滴網約車司機以及網約車平台公司員工發布了一封公開信。

付強宣布，將原平台司機部升級為司機服務部，並計畫年內在全大陸設立2000名司機服務經理，面對面解決司機師傅們工作中遇到的問題，聆聽司機師傅們的反饋建議。

付強表示，在過去兩年禮橙專車和豪華車線下司機服務管理建設的經驗基礎上，網約車平台公司今年將集中力量推進快車和優享線下服務管理能力建設，搭建多品類的線上線下新綜合運營體系。同時開展一系列安全和服務技能培訓，以提升司機師傅們在服務過程中應對各類情況的專業能力；讓司機師傅們在為乘客提供更加安全、優質服務的同時，也能够保護好自己，讓家人安心。

截至目前，全平台各產品線已經有十餘萬網約車司機參與了線下面對面的資格審核和安全服務培訓、認證、考試。

滴滴已在大陸128個城市取得網約車平台經營許可證，平台將繼續全面推進網約車合規化進程，積極鼓勵、引導司機辦理從業資格證。堅守安全第一的原則，全員學習「安全生產法」，並簽署安全生產責任承諾書，從總部到各個大區層層落實安全生產工作。