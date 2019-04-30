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普洱茶博覽會 山頭茶量減價平

2019-04-30 02:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第十四屆雲南普洱茶國際博覽交易會近日舉行，該會被譽為「普洱茶交易第一博覽會」，會上透露，中國普洱茶界大熱的「山頭茶」今春明顯減產，但價格漲幅卻有所放緩。業界有聲音稱，火爆多年的「山頭茶」或將迎來拐點。

中新社報導，走訪展會發現，現場普洱茶產品的價格，依然保持冰火兩重天的景象：名山古樹茶標價高的達每公斤1.88萬元（人民幣，下同），便宜的台地茶每公斤不足百元。但耐人尋味的是，以往火爆的古樹、名山等概念，在核心展區已經淡化，「有機茶」開始成為熱詞。

雲南最早一批「山頭茶」茶商吳雲兵表示，今年，受氣候等因素影響，雲南各大知名山頭春茶原料出現不同程度減產，嚴重的減產約一半，但總體價格保持平穩，僅有冰島老寨等個別山頭茶價上漲。作為「山頭茶」的領跑者，冰島老寨古樹毛茶價格比2018年每公斤上漲約4000元。

名山、古樹概念在今年茶博會上的淡化，及「山頭茶」量減價平，使得業內出現一種聲音：已經連續多年暴漲的「山頭茶」或將迎來拐點。

一方面，為規範「名山茶」市場，行業機構和政府部門強化監管，效果開始顯現；另一方面，消費者也越來越理性。西雙版納一茶商稱，今年「山頭茶」消費市場比預期要平穩，「山頭茶」拐點或將顯現。「普洱茶還是應該回歸大眾消費。雲南應重點發展生態茶、有機茶，重構普洱茶的價值鏈。」該茶商說。

事實上，普洱茶界一直不乏「去山頭化」的聲音。有說法認為，「山頭化」導致經濟發展不均，以假亂真的情況層出不窮。也有人認為，炒作「山頭茶」將普洱茶最精華的拼配工藝丟掉了，適得其反。

但吳雲兵認為，說「山頭茶」迎來拐點，為時過早。目前，品質出眾的「山頭茶」價格仍在穩健攀升。山頭細分，是普洱茶抹不掉也不該被抹掉的特性。未來，「山頭茶」市場將更加細化，趨於理性；強者也會越來越強。

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