中鋼協警告 慎防出現新一輪產能嚴重過剩現象

2019-04-29 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在歷經三年大力「去產能」後，財新網指出，大陸部分鋼鐵企業在利益驅動下，又開始計畫擴張產能，供大於求的風險恐再次顯現。中國鋼鐵工業協會（簡稱「中鋼協）也警告，大陸鋼鐵行業需慎防出現新一輪產能嚴重過剩。

中鋼協在28日舉行的2019年第一次信息發布會上指出，今年第1季，大陸鋼鐵行業呈現相對平穩的運行態勢，產量與出口雙雙增加，但因進口鐵礦石等原燃材料價格大幅上漲，整個行業出現效益明顯下滑。

根據中鋼協發布的數據，今年第1季，大陸全國生產生鐵1.95億噸，較去年同期增長9.29%；生產粗鋼2.31億噸，增長9.92%；生產鋼材2.69億噸，增長10.82%。

此外，第1季大陸鋼材出口則為連續三年下降後首次增加。今年首季，全國出口鋼材1,703萬噸，增長12.6%；進口鋼材290萬噸，下降16.1%。全國淨出口鋼材1,413萬噸。

與此同時，第1季，中鋼協會員鋼鐵企業實現銷售收入人民幣9,685億元，增長12.81%。但因成本增幅大於收入增幅，實現利潤總額375億元，下降30.2%。

據上海《澎湃新聞》報導，中鋼協指出，總體看，今年首季大陸鋼鐵行業運行基本平穩，但需警惕四方面問題：

一、產能擴張的風險仍然存在。中鋼協稱，今年第1季，大陸黑色金屬冶煉及壓延加工業固定資產投資增長30.6%，產能擴張的衝動、部分企業上電爐的意願很強。中鋼協警告，若再出現新一輪產能嚴重過剩，不僅會影響鋼鐵行業結構調整和轉型升級，甚至會影響大陸官方力推的「供給側結構性改革」進程。

二、鋼鐵產量大幅增長，勢必透支後期鋼鐵需求。今年第1季大陸GDP增長6.4%，而粗鋼產量增長9.92%。今年中國GDP增長目標為6%至6.5%，低於去年實際增速。且隨著經濟結構不斷調整，GDP對鋼鐵需求強度也在逐漸下降。中鋼協認為，今年第1季鋼鐵需求的高增長將難以持續。

三、鐵礦石價格大幅上漲，擠壓鋼企利潤空間。第1季進口鐵礦石價格從每噸60多美元漲至90多美元，導致鋼鐵生產成本大幅上升。此外，煤炭、焦炭、廢鋼及鐵合金等原輔料價格也一直處於高點，使鋼鐵企業效益大幅下降。同時，企業融資難、融資貴問題依然突出。

四、環保政策實施還不夠科學合理，未充分體現獎優罰劣。中鋼協指出，目前一些企業的環保運行成本已超過每噸鋼人民幣200元，但個別地區仍存在環保執法不加區別的「一刀切」現象，難以體現「獎優罰劣」的政策取向。