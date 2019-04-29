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研究報告稱 大陸電商高增長時代正在結束

2019-04-29 17:30聯合報 記者林則宏╱即時報導

據新華財經報導，大陸蘇寧金融研究院近日發布的《消費零售2019年一季度研究報告》指出，儘管消費仍是中國經濟增長第一動力，但對GDP貢獻度已明顯回落。與此同時，大陸電子商務高增長時代也正在結束中。

報告指出，今年第1季消費對中國大陸GDP的貢獻率為65.1%，比2018年同期下滑12.7個百分點，與前一季相比下滑11.1個百分點。大陸今年第1季GDP增速為6.4％，其中消費拉動了4.2個百分點，較2018年同期下滑1個百分點。

具體而言，今年第1季大陸全國社會消費品零售總額名目增速為8.3%，實際增速為6.9%，均創下2003年以來新低。其中城鎮和鄉村的社零增速分別為8.2%和9.2%，均為2017年第2季以來的最低水準。

與此同時，大陸電子商務高增長時代也正在結束。報告稱，今年第1季大陸社零總額中，網上零售額增速創下有統計以來的新低，僅增長約15%。而線下超市、百貨店、專業零售額的年比增長則分別為7.5%、0.9%、3.9%，持續回暖。

報告同時指出一些細分領域的最新動向，包括：新能源車銷量強勢反彈，今年首季在汽車總銷量下滑11.32%的同時，新能源車的零售增速高達109.03%。此外，通訊器材、日用品、化妝品等都出現回暖跡象。

蘇寧金融研究院近日發布的報告稱，大陸電子商務高增長時代正在結束中。（取自大陸電商...
蘇寧金融研究院近日發布的報告稱，大陸電子商務高增長時代正在結束中。（取自大陸電商網）
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