澳娛董事會大洗牌 賭王二房+霍家占了一半席位

2019-04-29 17:30 世界日報 香港新聞組╱香港29日電



「賭王」何鴻燊去年6月宣布退休，澳博母公司、掌控賭業王國的澳門旅遊娛樂公司今年3月股東會前夕，霍家與何家二房宣布結盟，令外界再度關注澳娛交接問題。明報報導，根據澳娛文件顯示，董事會將大洗牌，除賭王退任外，霍家及二房合共再有3名代表新加入，令聯盟掌握逾半董事席位。澳博聯席主席兼執行董事霍震霆不諱言，霍家在澳娛董事席位一變三，原因是「保持股權，多些參與」。

報導指出，雖然據澳娛提交備案的登記文件性質為「基於疑問之臨時登記」，但是按3月29日最新一屆2019至2021年的董事會顯示，除霍震寰代表澳門霍英東基金會出任澳娛主席之外，霍家第三代，包括霍震霆之子、霍英東集團副總裁霍啟山，以及霍震寰兒子、HFF壹管理服務一人公司代表霍啟中，均加入澳娛董事會，但是兩人代表的公司所持澳娛股權則不詳。何家方面，何鴻燊及胞姊「八姑娘」何婉鴻同時退出，二房代表除信德行政主席兼董事總經理何超瓊、代表家族公司Lanceford的何超鳳外，何超蕸亦被委任加入董事會。

報導稱，據新一屆董事分布，霍家及何家二房合共占據六席董事席位，掌握澳娛「話事權」；澳博執行董事「三太」陳婉珍、澳博聯席主席兼執行董事「四太」梁安琪，以及鄭家純家族代表曾安業，及澳博執行董事岑康權，則分占澳娛餘下4席董事席位。

報導說，霍震霆確認何鴻燊將退休，但對於霍家在澳娛的董事會席位由一變三，僅表示「保持股權，多些參與」。梁安琪則低調稱：「關於工作以外的事情，不便回答。」

對於澳門企業提交的商業登記出現「基於疑問之臨時登記」字眼，報導指出，澳門大律師趙崇明表示，這類情偶然出現，這主要涉及商業登記局沒有拒絕登記，卻基於不夠資料未能確定登記，並屬於法律列明的「基於性質之臨時登記」之外情，才會出現。一般是登記上的名字、婚姻與所提交資料等有出入才會發生，企業只需在一年時限提供足夠資料補辦手續，便可重新確認登記。企業亦有權就「基於疑問之臨時登記」的決定，向商業登記局、法務局及民事法庭上訴。若企業未能尋求重新確認登記，則會令「基於疑問之臨時登記」失效。翻查澳娛過往的商業登記紀錄，亦曾於2008年9月13日，在何超鳳代表信德接受委任為澳娛董事時，出現「基於疑問之臨時登記」的情，但是在不久之後，亦轉為確定登記。