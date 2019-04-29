親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

郭董為參選6月交棒股東會？鴻海這麼說

違反金金分離遭金管會盯上 彭雪芬5月辭新光金董事

澳娛董事會大洗牌 賭王二房+霍家占了一半席位

2019-04-29 17:30世界日報 香港新聞組╱香港29日電

「賭王」何鴻燊去年6月宣布退休，澳博母公司、掌控賭業王國的澳門旅遊娛樂公司今年3月股東會前夕，霍家與何家二房宣布結盟，令外界再度關注澳娛交接問題。明報報導，根據澳娛文件顯示，董事會將大洗牌，除賭王退任外，霍家及二房合共再有3名代表新加入，令聯盟掌握逾半董事席位。澳博聯席主席兼執行董事霍震霆不諱言，霍家在澳娛董事席位一變三，原因是「保持股權，多些參與」。

報導指出，雖然據澳娛提交備案的登記文件性質為「基於疑問之臨時登記」，但是按3月29日最新一屆2019至2021年的董事會顯示，除霍震寰代表澳門霍英東基金會出任澳娛主席之外，霍家第三代，包括霍震霆之子、霍英東集團副總裁霍啟山，以及霍震寰兒子、HFF壹管理服務一人公司代表霍啟中，均加入澳娛董事會，但是兩人代表的公司所持澳娛股權則不詳。何家方面，何鴻燊及胞姊「八姑娘」何婉鴻同時退出，二房代表除信德行政主席兼董事總經理何超瓊、代表家族公司Lanceford的何超鳳外，何超蕸亦被委任加入董事會。

報導稱，據新一屆董事分布，霍家及何家二房合共占據六席董事席位，掌握澳娛「話事權」；澳博執行董事「三太」陳婉珍、澳博聯席主席兼執行董事「四太」梁安琪，以及鄭家純家族代表曾安業，及澳博執行董事岑康權，則分占澳娛餘下4席董事席位。

報導說，霍震霆確認何鴻燊將退休，但對於霍家在澳娛的董事會席位由一變三，僅表示「保持股權，多些參與」。梁安琪則低調稱：「關於工作以外的事情，不便回答。」

對於澳門企業提交的商業登記出現「基於疑問之臨時登記」字眼，報導指出，澳門大律師趙崇明表示，這類情偶然出現，這主要涉及商業登記局沒有拒絕登記，卻基於不夠資料未能確定登記，並屬於法律列明的「基於性質之臨時登記」之外情，才會出現。一般是登記上的名字、婚姻與所提交資料等有出入才會發生，企業只需在一年時限提供足夠資料補辦手續，便可重新確認登記。企業亦有權就「基於疑問之臨時登記」的決定，向商業登記局、法務局及民事法庭上訴。若企業未能尋求重新確認登記，則會令「基於疑問之臨時登記」失效。翻查澳娛過往的商業登記紀錄，亦曾於2008年9月13日，在何超鳳代表信德接受委任為澳娛董事時，出現「基於疑問之臨時登記」的情，但是在不久之後，亦轉為確定登記。

澳門何鴻燊香港
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

研究報告稱 大陸電商高增長時代正在結束

2019-04-29 17:30

走定了？ 亞馬遜中國官網、App全面癱瘓

2019-04-29 16:35

10億賭局之約 董明珠擊敗雷軍

2019-04-29 15:18

香港興起共享辦公室 北歐風工作空間成潮流

2019-04-28 09:06

格力電器去年獲利增16.9% 董明珠收入上億

2019-04-29 14:58

華為去年研發支出排全球第4 增速超越蘋果、三星

2019-04-29 12:58

時隔20年 王健林宣布萬達重返中國足壇

2019-04-29 11:53

快看！2019新版人民幣長這樣

2019-04-29 11:06

大灣區青創交流 5A行動展開

2019-04-29 02:08

欠稅、作弊…廣州將納失信黑名單

2019-04-29 02:08

台灣青年就業廣場 上線開通

2019-04-29 02:08

擴大服務業開放 提升一帶一路

2019-04-29 02:08

交通固定資產投資 完成4889億

2019-04-29 02:08

北京瞭望／人民幣自由兌換，你信不信?

2019-04-29 00:32

大陸．資金．對策／開曼經濟實質法新規重點

2019-04-28 23:24

中美博弈 習近平搶主動權

2019-04-28 23:24

陸保護智財權 五箭齊發

2019-04-28 23:24

華為去年研發支出居全球第四 增速超越蘋果、三星

2019-04-28 19:30

跨海「拷問」特斯拉？神馬專車：修不修、賠不賠、認不認

2019-04-28 17:13

陸企人物／團購大洗牌 楊俊拚存活前段班

2019-04-28 13:32

受害人數十萬 陸借貸平台41人遭逮捕

2019-04-28 12:39

去年「負酬者聯盟」盟主中國A股 今年大反攻

2019-04-28 11:07

澳門金管局：正在研究設立證券交易所

2019-04-27 20:44

美媒：中國式監控蔓延 華為是幫凶

2019-04-27 16:58

大陸LED龍頭華燦光電去年淨利下滑逾50%

2019-04-27 16:12

陸股一周／政策趨緊縮 上證單周跌逾6%

2019-04-27 13:36

華為跨足創投 建構產業生態布局

2019-04-27 12:30

汽車產銷回暖 中國3月工業企業利潤大幅反彈

2019-04-27 10:56

廈門啟動台生暑期實習　月領最高4.6萬元

2019-04-27 10:15

大陸鬆綁 大陸漁工合法對台輸出

2019-04-27 09:44

用更少人民幣兌換更多新台幣 平潭推新台幣讓利兌換

2019-04-27 09:24

華為走向開放 跨足創投

2019-04-27 01:35

台商返鄉投票意願 受矚目

2019-04-27 01:34

視覺中國Q1淨利增44%

2019-04-27 01:33

首檔科創板基金 獲超額認購

2019-04-27 01:33

申萬宏源上市首日 重挫12%

2019-04-27 01:33

百度宣戰 告今日頭條侵權

2019-04-27 01:33

陸女性平均薪資6497元人民幣 不到男性八成

2019-04-26 03:12

陸數位經濟火熱 去年規模增20.9%

2019-04-22 23:08
看更多

熱門文章

閃電秒劈田中農作夫 衣服碎身體焦瞬間亡

2019-04-29 12:53

快看！2019新版人民幣長這樣

2019-04-29 11:06

吳寶春上海二店開幕 門口保全比消費者多

2019-04-29 12:39

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

中美博弈 習近平搶主動權

2019-04-28 23:24

王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05

大陸興取四字名 有新生兒叫「王者榮耀」「楊柳依依」

2019-04-29 10:17

一帶一路大造勢 欠債國家恐入彀

2019-04-28 19:34

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

包皮割一半突被醫生喚醒「漲價」 陸男只能無奈同意

2019-04-29 14:46

華為去年研發支出居全球第四 增速超越蘋果、三星

2019-04-28 19:30

香港10萬人大遊行 反對修改「逃犯條例」

2019-04-29 00:35

防一帶一路陷「死胡同」 分析：習近平謀搬走三座大山

2019-04-29 15:48

華為是誰的？高層：任正非有否決權 並非決定權

2019-04-29 10:59

10億賭局之約 董明珠擊敗雷軍

2019-04-29 15:18

影／離譜！山東400萬年鐘乳石 竟被遊客敲斷偷走

2019-04-29 14:22

美促中國共減核武 環時：北京要「毫不遲疑地駁回」

2019-04-29 12:29

北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55

印度媒體爆料 中共在西藏部署轟-6

2019-04-29 15:28

李銳遺孀接受港媒專訪：沒聽老李說把日記捐給胡佛

2019-04-29 09:47

四川副省長落馬 傳遭境外策反

2019-04-29 00:35

世園會開幕式 習近平提出五個「追求」

2019-04-28 21:33

走定了？ 亞馬遜中國官網、App全面癱瘓

2019-04-29 16:35

劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16

陸保護智財權 五箭齊發

2019-04-28 23:24

港反修《逃犯條例》遊行 學者憂政府誤陷香港法庭於不義

2019-04-28 19:06

陸司法部為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10

北京瞭望／人民幣自由兌換，你信不信?

2019-04-29 00:32

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

歷經統獨風波 吳寶春將出席上海二店開幕

2019-04-29 10:06

1家4口都犯罪！姊妹分工製假證件 父母負責洽商送貨

2019-04-29 17:16

欠稅、作弊…廣州將納失信黑名單

2019-04-29 02:08

擴大服務業開放 提升一帶一路

2019-04-29 02:08

北京清華 蟬聯陸最富大學

2019-04-29 00:35

五四運動100周年 習近平明發表談話

2019-04-29 12:33

港媒：你不知道的習近平…是美劇迷

2019-04-29 15:48

人民沒有忘記 抖音出現致敬坦克人影片

2019-04-29 17:25

時隔20年 王健林宣布萬達重返中國足壇

2019-04-29 11:53

復聯4票房勝流浪地球 陸網民掀愛國論戰

2019-04-29 15:06

兩岸微流行／爬樹、減脂 大學也開課

2019-04-29 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top