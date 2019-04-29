格力電器去年獲利增16.9% 董明珠收入上億

2019-04-29 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



格力電器昨晚公布去年營收人民幣1,981億元，年增33.61%；淨利潤人民幣262億元，年增16.97%。公司股價今（29）日盤中漲逾4%。初估，格力電器董事長董明珠2018年總收入高達人民幣1億元。

澎湃新聞報導，格力電器大方分紅，公告顯示，擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣15元，合計派發現金紅利人民幣90.23億元，占其總利潤的34.4%。

格力電器董事長董明珠共持有公司0.79%的股份。據此計算，她將獲得高達人民幣6677.46萬元分紅。此外，公告披露，董明珠還在格力電器領達人民幣960萬元的稅前薪資，加上2018年格力電器中報分紅的人民幣2,669萬元，推測，董明珠2018年在格力電器獲得總收入高達1億元。

格力電器在去年財報中多次提及，公司是一家多元化、科技型的全球工業集團。格力電器擁有格力、TOSOT、晶弘三大品牌，產業覆蓋空調、 生活電器、高端裝備、通信設備等四大領域。

但從收入來源，格力電器依然是一家空調業務占絕對主導的公司。2018年格力電器以 21.9%的全球市占率位列家用空調領域榜首。格力家用空調產銷量自1995年起連續24年位居大陸空調行業第一。