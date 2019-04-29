親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中職／正式開弓！ 味全遞交企畫書、主場4選1

民國80年紡織廠女工薪水袋 數字讓人嘆「今夕是何年」

時隔20年 王健林宣布萬達重返中國足壇

2019-04-29 11:53聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

時隔20年，萬達將重返足球場，萬達集團董事長王健林今（29）日出席大連青少年足球青訓基地奠基儀式宣布，未來將振興中國足球和大連足球。萬達集團將和大連市簽約，支持10所小學校園足球建設。

證券時報報導，王健林說，大連隊將來會採用中性名稱征戰中超聯賽，而不使用企業名稱。萬達集團重點將立足青訓。

對於大連球迷來說，大連萬達曾經創下55場不敗神話，曾經甲A三連冠，在中國足球職業聯賽的初期，萬達就是不敗的代名詞。不過，1998年的足協杯半決賽，萬達被遼足淘汰之後，由於不滿裁判的判罰，王健林親口宣布，萬達集團從此退出中國足壇。

不過，王健林的足球夢不滅，改以贊助商的角色現身。2011年，萬達集團成為足協的贊助商，並且一手操辦了卡馬喬入主國足，隨後萬達集團還成為中超聯賽的贊助商。萬達集團頻繁在中國足球圈亮相，王健林還說出了要與恆大掰手腕的豪言，「如果恆大一直這麼強勢下去，不排除我出山和他掰掰手腕。」

王健林對於體育事業仍雄心勃勃，金融界報導，今年1月12日萬達集團的2018年年會上，王健林發布萬字工作報告指出，萬達體育業務在2019年工作安排是：萬達體育要開展資本運作，今年要出成績。

市場傳出，萬達在資本市場有望獲得突破，加速萬達體育IPO。1月11日，路透報導，大連萬達集團已秘密地向美國證監會（SEC）提交了旗下體育部門上市的申請文件。據消息人士，該IPO可能會在今年上半年發生，融資金額在3億美元到5億美元。從各方消息來看，萬達體育的上市似乎已經箭在弦上。

時隔20年，萬達將重返足球場，球隊會採用中性名稱征戰中超聯賽，而不使用企業名稱。...
時隔20年，萬達將重返足球場，球隊會採用中性名稱征戰中超聯賽，而不使用企業名稱。照片／百家號
分享
萬達集團董事長王健林。照片／百家號
萬達集團董事長王健林。照片／百家號
分享

王健林體育
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

快看！2019新版人民幣長這樣

2019-04-29 11:06

香港興起共享辦公室 北歐風工作空間成潮流

2019-04-28 09:06

大灣區青創交流 5A行動展開

2019-04-29 02:08

欠稅、作弊…廣州將納失信黑名單

2019-04-29 02:08

台灣青年就業廣場 上線開通

2019-04-29 02:08

擴大服務業開放 提升一帶一路

2019-04-29 02:08

交通固定資產投資 完成4889億

2019-04-29 02:08

北京瞭望／人民幣自由兌換，你信不信?

2019-04-29 00:32

大陸．資金．對策／開曼經濟實質法新規重點

2019-04-28 23:24

中美博弈 習近平搶主動權

2019-04-28 23:24

陸保護智財權 五箭齊發

2019-04-28 23:24

華為去年研發支出居全球第四 增速超越蘋果、三星

2019-04-28 19:30

跨海「拷問」特斯拉？神馬專車：修不修、賠不賠、認不認

2019-04-28 17:13

陸企人物／團購大洗牌 楊俊拚存活前段班

2019-04-28 13:32

受害人數十萬 陸借貸平台41人遭逮捕

2019-04-28 12:39

去年「負酬者聯盟」盟主中國A股 今年大反攻

2019-04-28 11:07

澳門金管局：正在研究設立證券交易所

2019-04-27 20:44

美媒：中國式監控蔓延 華為是幫凶

2019-04-27 16:58

大陸LED龍頭華燦光電去年淨利下滑逾50%

2019-04-27 16:12

陸股一周／政策趨緊縮 上證單周跌逾6%

2019-04-27 13:36

華為跨足創投 建構產業生態布局

2019-04-27 12:30

汽車產銷回暖 中國3月工業企業利潤大幅反彈

2019-04-27 10:56

廈門啟動台生暑期實習　月領最高4.6萬元

2019-04-27 10:15

大陸鬆綁 大陸漁工合法對台輸出

2019-04-27 09:44

用更少人民幣兌換更多新台幣 平潭推新台幣讓利兌換

2019-04-27 09:24

華為走向開放 跨足創投

2019-04-27 01:35

台商返鄉投票意願 受矚目

2019-04-27 01:34

視覺中國Q1淨利增44%

2019-04-27 01:33

首檔科創板基金 獲超額認購

2019-04-27 01:33

申萬宏源上市首日 重挫12%

2019-04-27 01:33

百度宣戰 告今日頭條侵權

2019-04-27 01:33

杭州驚見3000輛共享汽車「墳場」

2019-04-26 16:21

馬哈迪參觀華為 任正非親自接待

2019-04-26 16:21

外資淨賣出 美銀美林：A股將從蠻牛變慢牛

2019-04-26 13:09

去年中國人買走了全世界三分之一奢侈品 80後為主力

2019-04-26 12:28

陸女性平均薪資6497元人民幣 不到男性八成

2019-04-26 03:12

陸數位經濟火熱 去年規模增20.9%

2019-04-22 23:08

大陸去年餐飲市場規模4.2兆人民幣 寫下新高

2019-04-18 03:19

北京瞭望／996與ICU的新話題

2019-04-15 00:21
看更多

熱門文章

距上次露面超過一年 江澤民傳現身揚州

2019-04-28 15:04

你不知道的中共總書記 港媒揭習近平竟是美劇迷

2019-04-28 16:02

中美博弈 習近平搶主動權

2019-04-28 23:24

俄羅斯對中國雪中送炭 普亭：將滿足原油需求

2019-04-28 13:09

厲害了馬龍！英語竟比翻譯強

2019-04-28 17:05

大陸興取四字名 有新生兒叫「王者榮耀」「楊柳依依」

2019-04-29 10:17

華為去年研發支出居全球第四 增速超越蘋果、三星

2019-04-28 19:30

一帶一路大造勢 欠債國家恐入彀

2019-04-28 19:34

快看！2019新版人民幣長這樣

2019-04-29 11:06

香港10萬人大遊行 反對修改「逃犯條例」

2019-04-29 00:35

習近平對美隔空喊話 分析：搶貿談主動權

2019-04-28 12:21

佔中判刑、林榮基流亡 將催化香港「反送中」遊行

2019-04-28 17:18

世園會開幕式 習近平提出五個「追求」

2019-04-28 21:33

專家籲美積極參與一帶一路 防中國主導基礎建設

2019-04-28 13:06

習近平：第二屆一帶一路論壇 共簽640億美元合作協議

2019-04-28 13:14

四川副省長落馬 傳遭境外策反

2019-04-29 00:35

季建業的救火隊也落馬了 繆瑞林涉權色交易被雙開

2019-04-28 16:53

李銳遺孀接受港媒專訪：沒聽老李說把日記捐給胡佛

2019-04-29 09:47

華為是誰的？高層：任正非有否決權 並非決定權

2019-04-29 10:59

跨海「拷問」特斯拉？神馬專車：修不修、賠不賠、認不認

2019-04-28 17:13

港反修《逃犯條例》遊行 學者憂政府誤陷香港法庭於不義

2019-04-28 19:06

陸保護智財權 五箭齊發

2019-04-28 23:24

一年半未公開露面 江澤民疑揚州現身

2019-04-28 13:24

劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16

受害人數十萬 陸借貸平台41人遭逮捕

2019-04-28 12:39

四川副省長涉違紀落馬 傳涉國安問題

2019-04-28 13:37

北京瞭望／人民幣自由兌換，你信不信?

2019-04-29 00:32

聯合國秘書長未向北京提再教育營 人權團體：失望

2019-04-28 13:02

前港督彭定康：「逃犯條例」修例造成商界恐慌

2019-04-28 17:31

歷經統獨風波 吳寶春將出席上海二店開幕

2019-04-29 10:06

擴大服務業開放 提升一帶一路

2019-04-29 02:08

欠稅、作弊…廣州將納失信黑名單

2019-04-29 02:08

審逃犯條例 邵家臻願戴手銬出席

2019-04-28 17:29

兩岸微流行／爬樹、減脂 大學也開課

2019-04-29 00:35

貿談再喊話 中共宣稱加大力度保護智財權

2019-04-28 13:18

北京清華 蟬聯陸最富大學

2019-04-29 00:35

男子「賴著不走」 六四紀念館遇騷擾

2019-04-28 16:53

大陸．資金．對策／開曼經濟實質法新規重點

2019-04-28 23:24

青海黃南藏族州 傳承熱貢文化

2019-04-29 02:08

民陣稱13萬人遊行 港府不撤案將再圍議會

2019-04-28 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top