時隔20年 王健林宣布萬達重返中國足壇

2019-04-29 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



時隔20年，萬達將重返足球場，萬達集團董事長王健林今（29）日出席大連青少年足球青訓基地奠基儀式宣布，未來將振興中國足球和大連足球。萬達集團將和大連市簽約，支持10所小學校園足球建設。

證券時報報導，王健林說，大連隊將來會採用中性名稱征戰中超聯賽，而不使用企業名稱。萬達集團重點將立足青訓。

對於大連球迷來說，大連萬達曾經創下55場不敗神話，曾經甲A三連冠，在中國足球職業聯賽的初期，萬達就是不敗的代名詞。不過，1998年的足協杯半決賽，萬達被遼足淘汰之後，由於不滿裁判的判罰，王健林親口宣布，萬達集團從此退出中國足壇。

不過，王健林的足球夢不滅，改以贊助商的角色現身。2011年，萬達集團成為足協的贊助商，並且一手操辦了卡馬喬入主國足，隨後萬達集團還成為中超聯賽的贊助商。萬達集團頻繁在中國足球圈亮相，王健林還說出了要與恆大掰手腕的豪言，「如果恆大一直這麼強勢下去，不排除我出山和他掰掰手腕。」

王健林對於體育事業仍雄心勃勃，金融界報導，今年1月12日萬達集團的2018年年會上，王健林發布萬字工作報告指出，萬達體育業務在2019年工作安排是：萬達體育要開展資本運作，今年要出成績。