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快看！2019新版人民幣長這樣

2019-04-29 11:06聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中國人民銀行（大陸央行）官網今（29）日公告，將於8月30日起發行2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣。

新版紙幣特徵，2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣分別保持2005年版第五套人民幣50元、20元、10元紙幣和1999年版第五套人民幣1元紙幣規格、主圖案、主色調、「中國人民銀行」行名、盲文面額標記等要素不變，提高了票面色彩鮮亮度，優化了票面結構層次與效果，提升了整體防偽性能。

2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣調整正面毛澤東頭像、裝飾團花、橫號碼、背面主景和正背面面額數字的樣式，增加正面左側裝飾紋樣，取消正面右側凹印手感線和背面右下角局部圖案，票面年號改為「2019年」。

新版硬幣特徵，2019年版第五套人民幣1元、5角、1角硬幣分別保持1999年版第五套人民幣1元、5角硬幣和2005年版第五套人民幣1角硬幣外形、外緣特徵、「中國人民銀行」行名、漢語拼音面額、人民幣單位、花卉圖案、漢語拼音行名等要素不變，調整正面面額數字的造型，背面花卉圖案收縮。

2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣發行後，與同面額流通人民幣等值流通。

2019年版第五套人民幣20元紙幣。照片／澎湃新聞網
2019年版第五套人民幣20元紙幣。照片／澎湃新聞網
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2019年版第五套人民幣50元紙幣。照片／澎湃新聞網
2019年版第五套人民幣50元紙幣。照片／澎湃新聞網
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2019年版第五套人民幣5元硬幣。照片／澎湃新聞網
2019年版第五套人民幣5元硬幣。照片／澎湃新聞網
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