交通固定資產投資 完成4889億

2019-04-29 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸交通運輸部28日在北京召開的例行新聞發布會上透露，今年一季度中國大陸交通固定資產投資完成4889億元（人民幣，下同）同比增長4.8%，高於去年全年0.7%的增速，交通運輸經濟運行開局平穩、穩中有進。

中新社報導，大陸交通運輸部新聞發言人吳春耕表示，今年一季度，鐵路、民航投資分別完成1012億元和155億元，增長10.0%和10.7%；公路水路完成投資3722億元，增長3.3%，其中高速公路完成投資1915億元，增長12.6%、內河完成投資113億元，增長9.3%。

吳春耕披露，一季度交通完成營業性客運量44.4億人次，同比下降2.1%，其中鐵路、民航分別完成8.5億人次和1.6億人次，分別增長9.0%和9.8%；公路、水路分別完成33.6億人次和0.6億人次，分別下降5.0%和1.8%。全大陸36個中心城市公共交通完成客運量156.9億人次，同比增長2.9%。

一季度完成營業性貨運量108.5億噸，同比增長6.1%，增速與去年同期基本持平。一季度，全大陸港口貨物吞吐量完成31.5億噸，同比增長4.3%。

吳春耕表示，下一步，大陸交通運輸部將按照中央經濟工作會議決策部署和「政府工作報告」各項目標任務，全面推進行業各項工作，推動交通運輸經濟平穩運行，確保完成「鐵路投資8000億元、公路水路投資1.8萬億元、新改建農村公路20萬公里」等任務目標。