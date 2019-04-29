擴大服務業開放 提升一帶一路

2019-04-29 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京當局在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上宣布一系列重大改革開放舉措中，擴大服務業開放被置於更加突出的位置，並在更多領域允許外資控股或獨資經營。北京學者認為，中國大陸之所以要加大服務業開放力度，背後有多重考量，包括提升競爭力、實現貿易平衡等。

中新社報導，北京當局加大服務業開放考量之一為，中國大陸製造業現已基本對外資開放，但服務業開放水平仍有待提高。擴大開放，有利於促使大陸服務業在「同台競技」中提升競爭力。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員東艶受訪表示，當前，主要發達經濟體圍繞服務業的競爭日趨激烈，加快開放有助於中國大陸盡快提升現代服務業的國際競爭力，也將為全球投資者帶來巨大機遇。

中國商務部研究院外國投資研究所副主任張菲也稱，服務業進一步擴大開放既能促進三大產業結構優化，創造更多就業機會，也可更好滿足民眾對服務消費升級的需求，特別是快速城市化進程中對高水平服務業發展的需求。

其二，擴大服務業開放也有助於實現貿易平衡。中國貨物貿易有高額順差，但服務貿易卻是逆差。據官方數據，2018年中國服務進出口總額規模雖創歷史新高，但只占同期中國外貿總額不到20%，比重遠不及發達國家。在此情況下，擴大服務業開放，增加服務進口，有利於緩解貿易不平衡，為中國大陸與其他國家開展經貿合作營造良好環境。

其三，擴大服務業開放將推動「一帶一路」建設走向高質量發展。在中國（海南）改革發展研究院院長遲福林看來，現階段，對工業化尚未完成的「一帶一路」沿線國家而言，產能合作是其首要需求；下一步，隨著發展中國家推進產業升級，特別是歐洲部分國家與日本等發達經濟體的參與，服務貿易有望成為「一帶一路」建設的重點合作領域。

遲福林認為，擴大服務業開放是適應「一帶一路」建設與中國全面深化改革關鍵性的一步。有理由期待，今後中國將加強與服務貿易相關的知識產權保護，主動對接國際高標準經貿規則，以競爭中性為原則，營造法治化、國際化營商環境。