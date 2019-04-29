大灣區青創交流 5A行動展開

2019-04-29 02:08 聯合報 朱仲文／廣州報導



粵港澳大灣區青年職業發展5A行動24日啟動，希望通過系列措施，為在灣區的各地青年提供學習及就業上的支持。 朱仲文／攝影 分享 facebook 「粵港澳大灣區青年職業發展5A行動」於4月24日在廣州白雲國際會議中心正式啟動，各地青年逾500人齊聚一堂，共同發起行動倡議，期望未來在大灣區中透過學習、實習、交流、就業、創業5個方面進行共利交流。

會中，廣州市委副書記、市長溫國輝致辭表示，廣州目前已經建立20家港澳青年創新創業基地，每年開展港澳青年創業、交流等活動300多場，未來還會更大力度的政策措施，支持來穗發展的青年。

「5A行動」是由香港中聯辦、澳門中聯辦、中華全國青年聯合會和中共廣州市委、廣州市人民政府指導，包括：打造一個交流合作平台，推動青年人才在專業領域的對接、合作；優化兩類基地，提供宜居、宜業、宜遊的服務；提升三個維度服務體系，實現線上線下服務無縫鏈接；組建四個青年聯盟，重點圍繞學習、實習、交流、就業、創業五個領域提供「N」類項目交流合作。

會上，來自不同地區的青年相互分享政策助力，其中香港青年認為，此建設和服務具有重要的緩衝和落地效用，能為香港青年提供瞭解政策、熟悉文化、提升技能、融入環境的重要作用。來自台灣的多位青年則表示，平台提供交流機會，能實際幫助來發展的台青，生活層面加快適應、職涯或創業層面也能有多方資源共助。

本次青年周系列活動由廣州海外聯誼會、廣州市青年聯合會、香港廣東青年總會、 粵港澳大灣區職業發展促進會、香港廣州社團總會、澳門青年聯合會、澳門廣州社團總會主辦，以幫助青年更好地實現職業發展、粵港澳台四地青年共話灣區利好為號召。