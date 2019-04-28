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跨海「拷問」特斯拉？神馬專車：修不修、賠不賠、認不認

2019-04-28 17:13世界日報 中國新聞組／上海28日電

神馬專車稱，向特斯拉採購的278輛車質量問題不斷（上圖），將在時代廣場上用廣告牌...
神馬專車稱，向特斯拉採購的278輛車質量問題不斷（上圖），將在時代廣場上用廣告牌三問特斯拉。 圖／取自微博
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特斯拉「自燃風波」還未平息，新能源租車平台神馬專車又效仿電影《三塊廣告牌》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri，又譯《意外》)，用「三塊廣告牌」霸屏紐約時代廣場，海外維權。神馬專車向特斯拉拋出「三問」，分別是「修不修」、「賠不賠」和「認不認」。但特斯拉美國方面尚未回應。

廣告牌示意圖。 圖／取自微博
廣告牌示意圖。 圖／取自微博
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每經網報導，神馬專車26日透過官方微博發布聲明稱，因神馬專車向特斯拉採購的278輛車質量問題頻發且特斯拉售後服務不及時，對公司正常運營造成直接影響，損失達650萬元。為捍衛自身合法權益，特奔赴特斯拉上市所在地紐約廣場維權案。

對此，特斯拉中國區相關負責人接受採訪時表示，「我不知道神馬專車美國向特斯拉維權一事，不能給出任何回應。」

4月26日下午，神馬專車通過微博發布「關於『神馬專車三問特斯拉』維權行動聲明」，欲效仿電影《三塊廣告牌》，通過輿論壓力向特斯拉維權。

報導說，按照神馬專車的說法：「正如《三塊廣告牌》所言：在公眾視線中暴露得越多，解決問題的機會越大。」

拋向特斯拉的「三問」分別是「修不修」、「賠不賠」和「認不認」。

並指出因特斯拉質量問題，超20%車輛陸續出現機電故障，低效的售後服務和配件供應不足等問題，致使車輛維修被耽擱時間達到1年。還稱車輛從維修到重新上路，雙方單次協商最長耗時高達1年7個月，更指因機電故障從送修到維護完畢，平均收到影響時間約為45天，累計延誤運時高達356萬分鐘，造成直接經濟損失高達650萬元。

據報導，面對三大「拷問」，一位接近特斯拉中國內部人士表示，目前還未得到來自特斯拉美國方面就此事的任何回覆。

據悉，神馬專車運營方為貴州千禧綠色環保出租汽車服務有限公司。神馬專車聲明指出，2016至2017年共向特斯拉採購278輛車型，是特斯拉亞太地區最大採購商。

據了解，神馬專車現有專用車型除特斯拉Model X、Model S兩款高端電動車外，還有凱迪拉克CT6以及寶馬新能源系列車型。

《三塊廣告牌》電影於2017年11月在美上映，劇情講述一名母親因女兒慘遭姦殺卻追兇無果，悲憤無奈之下，在路上豎起三塊廣告牌與警察局對峙的故事。編劇兼導演稱，多年前曾在德州所看到批判警方辦事不周的三塊廣告牌豎立於郊外，因而成為電影的雛形。

特斯拉廣告電影
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