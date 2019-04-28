香港興起共享辦公室 北歐風工作空間成潮流

2019-04-28 09:06 香港01 記者羅保熙／報導



Spaces的設計簡約，令人有專注工作的氛圍。 記者羅保熙／攝影 分享 facebook 近年，香港興起共享辦公室的工作空間新潮流。來自荷蘭阿姆斯特丹的Spaces是其中成功打入本地市場的代表之一，公司主打歐洲風格，有別於其他共享辦公室，偏向採用北歐的素色簡約設計，而且私隱度較高，讓人有能夠專心工作的寧靜氛圍。公司行政總裁兼創辦人的Martijn Roordink早前來港，還和《香港01》記者大談共享經濟的前景以及共享理念。

位於上環的全楝Spaces 辦公室，和公司其他據點一樣，設在交通便利的商業中心，為會員提供可靈活運用的工作空間。甫踏進辦公室大堂，給人耳目一新的感覺；除了裝潢設計具特色外，也提供了舒適寬敞的環境給會員交流。

辦公室內設有開放式空間，專屬辦公桌、會議室、咖啡交誼廳等多元空間，吸引不少來自歐洲地區的會員，對於香港一些有意開拓歐洲市場公司和企業，相信是一大賣點。此外，辦公室也會定期舉行各類型活動，讓不同專業領域的人士能夠互相交流。

創立於2008年，Spaces目前在全球50個國家和地區擁有逾180個據點。去年七月，公司正式打入香港市場，至今設有五個共享辦公室，分別位於上環、灣仔、銅鑼灣、觀塘和黃竹坑。

在香港如今相對高昂的物業價格，Martijn認為並不會對Spaces構成障礙，因這代表香港有市場。他打趣道：「香港的物業價格高昂是個好處，那麼你也想分一杯羹。」他強調，公司非常相信共享經濟，故會投入創造吸引的建築、共用商業會所、咖啡室、會議室、社交空間，以及十分有效率的辦公環境。

Martijn向記者指出：「去年我們經已在全球超過50個城市，開設了100個共享辦公室，我們預測隨着城市發展，業務增長是正常的。」

公司行政總裁兼創辦人的Martijn Roordink在上環的Spaces和記者分享共享經濟的理念。 記者羅保熙／攝影 分享 facebook

一半人口將會是自僱人士 看好業務前景

根據IWG最新研究報告指出，全球八成三員工會因公司未有提供靈活辦公而拒絕受聘，亞太區則有八成二。逾半（54%）受訪者認為有權選擇工作地點比受聘於頂級公司更為重要。報告亦指，全球有八成半企業在過去十年正推行或準備推行彈性工作地點方案，亞太區亦有八成三。

對於共享辦公室的未來前景，Martijn也認為頗樂觀，因有研究指到2020年全球約一半人口將會是自僱人士，這意味着人人都成為企業家，每個人都為自己的網絡、商業環境和社區提供自己的服務：「因此，Spaces和其他共享辦公室，對他們而言更加重要。」

他預測，企業不再需要擁有自己的辦公室，按需要購買共享辦公室服務，前來Spaces工作，完成後便離開。他指出：「這方面的全球用戶群估計將會有10億，我們致力助用戶壯大業務和生意規模。因此，我們不只是辦公室，我們也是商業伙伴。」

面對共享辦公室的激烈競爭，Martijn暫時無意拓展其他共享經濟領域的業務，只會專注共享辦公空間的經營。他直言：「這就足夠，而且足夠好了。這是個不錯的業務。」 Spaces提供休閒式的開會空間，讓會員彼此可以交流。 記者羅保熙／攝影 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》