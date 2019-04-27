美媒：中國式監控蔓延 華為是幫凶

2019-04-27 16:58 世界日報 中國新聞組／北京27日電



中國製造的社會監控系統被指已被出口到18個國家，美媒指出，厄瓜多爾、委內瑞拉、安哥拉等國使用的監控系統主要由中國國營的「中國電子進出口公司」，以及華為製造。批評人士警告，這使得用高科技尖端技術支撐威權主義體制的模式日益形成，並可能造成個人隱私的大規模喪失。

多維新聞引述紐約時報報導，中國近年來出現以日益低廉的成本生產高端監控技術的企業，而一帶一路全球倡議，則有助於在海外擴大中國監控技術的使用範圍。

報導稱，厄瓜多爾自2011年開始安裝中國製造的攝像監控系統以來，目前已有4300個中國製ECU-911攝像頭，懸掛在該國各地的電線桿和屋頂上，有關視頻還被其國內情報機構使用。 在前任政府任職期間，監控視頻曾被用於跟蹤、恐嚇，和攻擊政治對手，但該國的現政府也沒有阻止其國內情報機構獲得監控視頻。

而具有諷刺意味的是，雖然厄瓜多爾政府對公眾說，大規模使用監控設備是為了控制國內高發的謀殺率和毒品犯罪，但民眾卻認為，ECU-911並沒能有效地減少犯罪。

對於其設備一直被很多西方國家質疑存在安全風險的華為來說，華為創始人任正非日前接受德國《經濟周刊》採訪時表示，華為願意同德國政府簽署一項《無間諜軟件協議》，承諾華為決不會在網絡中安裝任何後門。

另據中央社報導，華為25日自稱99%股權由員工持有，以反駁外界對其獨立性的批評。但華為描述的複雜股權結構，雖然任正非僅持有1%股權但仍掌握大權，也無法消除華為受制於北京的疑慮。

越南傅爾布萊特大學教授包定（Christopher Balding）檢視了華為的股權結構。他表示，若華為工會按照一般中國工會運作方式，就會向中央級工會報告，最終向中國共產黨報告。他說，華為「如實承認工會是」華為控股公司的「所有人」，因此稱華為屬員工所有「基本上是誤導」。