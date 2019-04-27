汽車產銷回暖 中國3月工業企業利潤大幅反彈

2019-04-27 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



今年1、2月接連負成長，且超預期下滑的大陸規模以上工業企業利潤，3月大幅反彈。大陸國家統計局今（27）日發布，3月工業企業利潤由負轉正，年增13.90%。

工業企業利潤大幅反彈，統計局指出，主要是汽車、石油加工、鋼鐵、化工等重點行業利潤明顯回暖，尤其是汽車製造業，受降價、增值稅稅率下調、新車型上市等帶動汽車產銷回暖，汽車製造業利潤增長1.0%，扭轉1-2月利潤下降42.0%的局面。

3月工業企業利潤也逆轉原本1-2月超預期下滑，總計今年第1季規模以上工業企業利潤總額達人民幣12972.0億元，雖然首季下降3.3%，但降幅已比1—2月減小10.7個百分點。

值得注意的是，統計局解讀強調，3月汽車產銷回暖，汽車製造業利潤增長1.0%，扭轉了1—2月下降42.0%的局面；外界關切，這會是市場「拐點還是「升級」信號？

中國車市去年創下28年來汽車產銷量首次負增長，中汽協統計示，今年1至3月汽車產銷量達633.57萬輛和637.24萬輛，較去年首季下降9.81%和11.32%，依然延續了去年以來汽車市場產銷下滑的整體趨勢。

儘管今年第1季汽車產銷雙降，但3月降幅比前兩個月明顯收窄，市場呈現回暖趨勢。業內人士認為，當前車市進入調整期，也是汽車產業換擋升級的機遇期。

今年4月1日起，包括汽車產業在內的我國製造業等行業增值稅稅率由16%下調至13%。另外，多部委發佈通知將加強對充電（加氫）基礎設施建設和配套運營服務等的支援補貼。

業內人士認為，汽車產業進入結構調整的關鍵期，但市場前景依然可期，尤其是新能源汽車領域有望實現更大突破。

據統計，今年第一季新能源汽車產銷完成30.4萬輛和29.89萬輛，同比增長102.7%和109.7%。