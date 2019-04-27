廈門啟動台生暑期實習 月領最高4.6萬元

2019-04-27 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



今年暑假，廈門市人才服務中心面向台生啟動暑期實習計畫，有廈門企業開出最高人民幣1萬元（相當新台幣4.6萬元）月薪的「大客戶經理」職缺，吸引台生暑假到廈門打工。

廈門日報報導，廈門市人才服務中心將在海峽論壇舉辦期間，6月15日在廈門人力資源市場舉辦「台灣專業人才就業創業暨台生實習見習廈門對接會」，統一舉行台灣人才專場招聘會，一般則無法在廈門人力資源市場現場交流會網上預約平台直接預定。

今年實習職缺相當「好康」，最高月薪有人民幣上萬元，包括廈門市臨家社區餐飲服務公司，為台生提供「大客戶經理」，開出人民幣6000元至10000元的高薪；智聯雲科技服務公司提供月薪人民幣3000-6000的工作。

除了月領薪資，廈門市人才服務中心指出，實習台生每月還有人民幣1980元的實習見習補貼，以及每月人民幣500元的租房補貼；此外，從境外到廈門參加實習見習的台灣學生，還給予一次性交通費補貼人民幣2000元。

廈門去年首次推出台生暑期實習計畫，有90餘家廈門企業提供1280個工作崗位。經牽線搭橋， 13名來自台灣的東海大學、東吳大學、實踐大學以及致理科技大學的台生順，赴廈參加為期兩個月的暑期實習活動，主要從事運營助理、商務助理以及物流助理等實習。