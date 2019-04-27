來瞧瞧5000元面值的人民幣長啥樣

2019-04-27 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



人民幣發行70周年紀念展26日在上海圖書館開幕，展品包括面值為5,000元的人民幣。在一張方寸紙面上，呈現出大陸各個時期不同的經濟與文化背景。

第一財經報導，這項展覽展出珍品500多件，集中展示第一至五套人民幣的印製、發行成果，介紹不同歷史時期人民幣背後的深層次經濟社會文化元素。