百度宣戰 告今日頭條侵權

2019-04-27 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



「百度」對「今日頭條」正式宣戰，昨（26）日向北京市海澱區人民法院以今日頭條（北京字節跳動科技公司）大量竊取百度搜索，以不正當競爭為由提起訴訟。

百度要求「今日頭條」立即停止侵權，賠償人民幣9,000萬元（約新台幣4.1億元），並連續30天在其App及網站首頁道歉。除民事起訴外，百度也同時向法院提交了行為禁止保全申請書。

今日頭條也回應，將會積極面對該訴訟。

就在百度對今日頭條採取訴訟的第一時間，華爾街見聞報導，今日頭條旗下抖音也以牙還牙，以百度竊取海量視頻，同樣索賠人民幣9,000萬元、道歉30天；而北京市海澱區人民法院也已受理此案。

抖音是音樂創意短視頻App，公司創始人正是今日頭條技術總監梁汝波；不過，這不是抖音第一次將百度告上法庭。

AI財經社報導，抖音上線三年，不僅告過百度，還告過新浪微博、奇虎和騰訊，法院最終認為不構成侵權，最終都駁回抖音的訴訟請求。市場認為，抖音頻頻訴訟，主要還是爭奪用戶和流量，不惜一搏再搏。

36氪報導，百度發現，在今日頭條「頭條搜索」存在大量盜用百度「TOP1產品」搜索結果的內容。百度認為這是對技術公然竊取，已經構成侵權。

TOP1產品是百度2017年初推出的「搜索結果首條直接滿足」搜索產品的簡稱。

百度向法院出示的證據中顯示，在今日頭條搜索 「螃蟹和番茄一起吃會中毒嗎」，首個搜索結果中的圖片上赫然打著百度LOGO浮水印；而搜索「1立方釐米水等於多少升」，首條搜索結果中，嵌入了「抄自百度」的字眼。百度表示，這些技術都是為防止TOP1搜索結果被抄襲預先打下的「防偽標記」。

百度強調，TOP1產品不同於傳統搜索用URL（連結位址）滿足使用者搜索需求，而是將搜索結果首位將用戶所尋找的答案，或者查找的資源直接展示給使用者，提升使用者獲取資訊的效率。

百度強調，TOP1產品需要極高的技術運用，也需要強大的生態運營能力，百度為此投入大量人力物力。