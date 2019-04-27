台商返鄉投票意願 受矚目

行政院長蘇貞昌宣布明年春節年假至少七天，是否影響大陸台商返鄉投票的意願備受關注。

上海台協會長李政宏指出，明年總統、立委大選投票日為1月11日，小年夜是1月23日，中間隔了12天，還是可以搭機往返，只要工作做好調整，該做的工作提早完成，並不影響企業經營，或是回台投票意願。

大陸全國台企聯發言人葉惠德指出，會影響台商回台投票意願，應該是能否買到機票往返，跟放假長短無關；況且台商要投給誰是個人自由，有心想回台投票的台商，一定會安排好自己的時間。

澳門台協會長簡廷在認為，身為大老闆雖可以一個月回台兩次，但年前都要趕出貨或是製作財報，根本忙到沒時間；站在老闆的立場，台幹的假期都是排休，不見得會讓台幹一個月回台兩次。

北京一名資深台商說，投票時間與過年只差一個月，這個時間點很尷尬，「要回去不是，不回去也不是」，到投票前再看是否有優惠機票。

這名台商說，投票日與春節過年的時間接近，過去幾次選舉年都有遇到類似情況，像2008年、2012年、2016年都是如此。根據往例有變通方法，可用台商協會名義向大陸（或台灣）航空購買幾百張團體票，提供更加優惠的票價，比如用買兩段票算成一次票的價格，一般可以打上六到七折，增加台人返鄉投票的誘因。