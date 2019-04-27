申萬宏源上市首日 重挫12%

2019-04-27 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



第12家A+H股券商申萬宏源昨（26）日在港交所掛牌交易，首日出師不利，開盤即跌破發行價港幣3.63元，收盤跌幅近12%。

申萬宏源股價昨在陸港兩地都受挫，A股收報人民幣5.37元，下跌0.03元，跌幅0.6%；H股收報港幣3.2元，下跌0.43元，跌幅11.9%。

新浪財經引述申萬宏源集團董事長儲曉明表示，這次招股投資人認購反應踴躍，但市場對大陸券商可能仍需認識過程，他認為大陸證券行業現在正處於發展的轉折點，預料行業未來會有較好增長時期。

他表示，選擇在香港上市是希望專注跨境招股和發展國際業務，對公司及A股市場未來的發展有信心。

申萬宏源赴港上市進度很快。從2018年11月啟動赴港上市，到昨日首發，只用了5個月時間。在一般情況下，赴港上市週期在9至12個月左右。申萬宏源至此完成A+H布局，成為第12家兩地上市的券商。

申萬宏源是大陸龍頭券商之一，業績長期名列前茅。在去年市場低迷、股票質押風險以及IPO審核趨嚴的情況下，證券業總體業績低迷。

中國證券業協會數據顯示，2018年131家證券公司營收下滑14.5%，淨利下滑41%。

但申萬宏源去年實營收年增14.3%，淨利雖然年減9.6%，但業績表現遠遠好於行業。

從今年前個三月業績來看，申萬宏源淨利年增67%。

申萬宏源本次發行價為每股港幣3.63元，擬募集約港幣90.9億元。公司表示，此次募集資金約50%用於發展證券業務；約30%用於本金投資；約20%用於進一步發展國際業務。

儘管上市首日股價受挫，但仍有機構長線看好。長雄證券認為，申萬宏源集團具有強大的市場影響力及品牌，後市仍可期。